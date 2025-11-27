버스전용차로 단속 민원-조회, 내달부터 챗봇 서비스로 해결

카카오톡 친구 추가-QR코드 접속
인천시는 12월 1일부터 카카오톡을 기반으로 하는 24시간 ‘버스전용차로 단속 민원 상담 챗봇 서비스’를 운영한다고 밝혔다.
민원 상담-과태료 납부 등 쉬워져
26일 시에 따르면 기존에는 버스전용차로 단속에 관해 문의 사항이 발생하면 미추홀 콜센터나 담당 부서에 직접 전화하거나 방문해야 했다. 하지만 다음 달 1일부터 챗봇 상담 서비스를 활용하면 지역과 시간에 관계없이 24시간 단속 민원 상담과 과태료 조회, 납부가 가능해 민원 접근성이 향상될 것으로 전망된다.
챗봇 서비스를 이용하려면 카카오톡 친구 목록 화면 검색창에서 ‘인천 버스전용차로 단속’을 검색해 플러스 친구로 등록하거나, 전용 QR코드로 접속하면 서비스를 이용할 수 있다. 또 채팅창에 키워드나 간단한 문장을 입력하면 실시간으로 답변을 받을 수 있다. 시나리오형 타입으로 구성돼 문자와 이미지, 이모티콘, 민원 사이트 링크 등 시각적인 자료를 활용해 시민들이 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 했다.
시는 챗봇 구축을 위해 시민들이 가장 자주 물어보는 정보를 분석해 유용한 답변 데이터를 구축했다. 첫 화면에서는 버스전용차로 용어 설명, 운영 구간, 버스전용차선 종류와 단속 시간, 단속 시설, 납부 방법, 감경 제도, 자주 묻는 말 등 주요 정보로 연결되는 바로가기 메뉴도 지원한다.
김은효 인천시 택시운수과장은 “인공지능 챗봇을 통해 시민들이 시간과 장소에 구애받지 않고, 민원 상담 서비스를 받을 수 있다”며 “챗봇의 정확성을 높이고 사용 편의성을 개선하기 위해 지속해서 모니터링하겠다”고 밝혔다.
