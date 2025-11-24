동국대 교수, 학생에 “섹스어필 목소리”…학점 빌미 압박 폭로

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 11월 24일 17시 55분

글자크기 설정

동국대 문화유산학과 학생들이 교수의 성희롱성 발언과 신체 접촉, 학점 갑질을 폭로했다. 학교는 12월 이사회에서 징계 여부를 결정할 예정이다. 뉴스1
동국대 문화유산학과 학생들이 교수의 성희롱성 발언과 신체 접촉, 학점 갑질을 폭로했다. 학교는 12월 이사회에서 징계 여부를 결정할 예정이다. 뉴스1
동국대학교 문화유산학과의 한 교수가 학생들에게 성희롱성 발언과 신체 접촉을 지속적으로 해 왔다는 주장이 제기됐다. 학점을 미끼로 한 협박성 언행까지 있었다는 폭로가 나오며, 교수-학생 간 권력 관계가 취약한 신설 학과에서 피해가 장기간 은폐됐다는 지적이 제기되고 있다.

● 학생회 “반복된 발언·접촉…학점 갑질까지 있었다”

24일 동국대 문화유산학과 1~3대 학생회는 교수 A 씨의 성희롱·성추행성 발언과 학점 갑질을 고발하는 대자보를 사회과학관 등에 게시했다. 학생회에 따르면 A 교수는 강의실·면담·술자리 등에서 성적인 농담과 신체 접촉을 반복해 왔으며, 학생 개개인의 진로와 학점 구조를 악용해 압박하는 발언을 서슴지 않았다고 한다.

대자보에 따르면 A 교수는 학생들에게 “목소리가 섹스어필적이다”, “너와 술을 마시고 싶어서 면담을 잡았다”, “OO학이 주는 기쁨이 여자와 자는 것보다 크다” 등의 발언을 서슴지 않았다. 뿐만 아니라 학생들의 손이나 다리를 지속적으로 만지는 등 부적절한 신체접촉도 이어졌다고 밝혔다.

해당교수는 술자리에서 학점을 빌미로 학생을 압박했다는 주장도 나왔다. 그는 다른 전공으로 옮기려는 학생을 향해선 “너는 A 절대 안 준다”고 면박을 주거나, 학생을 꾸짖었다는 것이다. 또 사적인 술자리에서는 “2차 가면 시험 문제를 알려주겠다”, “성적 잘 받고 싶으면 술값을 네가 내라”는 등 부적절한 언행도 있었다고 한다.

● 신설 학과의 ‘좁은 생태계’…피해 은폐 구조 만들었나

피해 학생들은 문화유산학과가 2022년에 신설돼 규모가 작고, 진학·취업을 위해 교수와의 관계가 매우 중요해 피해 사실을 쉽게 드러낼 수 없었다고 주장했다. 특히 학교 인권센터의 경우 피해 학생들이 도움을 요청했지만 절차상 이유로 충분한 보호를 하지 않았다고 덧붙였다.

● 동국대 “12월 이사회에서 징계 여부 결정”

동국대는 12월 초 이사회에서 해당 교수에 대한 징계 안건을 상정하며, 여기서 징계 여부를 최종 결정할 계획이다. 징계가 결정되면 교원 징계위원회를 열어 징계 수위를 확정한다. 동국대 관계자는 “인권센터 신고 접수 후 신고인·피신고인 조사를 진행했다”며 “이사회에서 징계 가부를 판단하고 절차에 따라 조치하겠다”고 밝혔다.

#동국대학교 문화유산학과#교수#섹스어필#대자보#술#성적#술값
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스