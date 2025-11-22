집 안 충전은 ‘시한폭탄’, 바깥도 마땅찮아… 7만 이용자의 딜레마

[토요기획] 충전할 곳 없는 전기 이륜차
예비부부-母子숨진 배터리 화재… 공통점은 ‘실외 충전소 호환 불가’
실외 충전 인프라 전국 661기뿐… 이륜차 배터리 50종 규격 제각각
중국은 실내 반입만 해도 벌금… 한국은 표준화까지 3~5년 걸려
전문가 “실내 충전 불가피할 땐, 과충전 삼가고 콘센트 주변 정리”
“충전 중에는 한눈팔 수가 없어요. 불이라도 날까 봐 계속 지켜보다 완충되자마자 바로 코드를 뽑죠.”
배달업에 종사하는 임모 씨(51)는 전기 오토바이 배터리를 충전할 때마다 옆을 지킨다. 집 안에서 충전 중인 배터리를 방치했다가 화재가 발생할까 우려돼서다. 잠들기 전에는 콘센트를 반드시 분리한다고 했다. 임 씨는 “배터리 사고 소식을 자주 접하면서 더 조심하게 된다”며 “과충전 방지 기능이 있는 제품을 선택하는 등 신경을 쓰고 있다”고 말했다.
최근 전기 이륜차 배터리 화재가 잇따르면서 이용자들 사이에서 실내 충전에 대한 불안이 커지고 있다. 전기 이륜차 보급이 늘면서 관련 화재의 비중도 커졌다. 소방청에 따르면 2020년부터 2024년까지 전동킥보드와 전기자전거 등 개인형 이동장치(PM)에서 발생한 화재는 596건으로, 전체 배터리 화재의 약 3분의 1을 차지했다.
그러나 안전한 충전 인프라는 요원한 상태다. 전기차는 주차장 등 실외 충전시설을 이용할 수 있는 반면 전기 이륜차는 상당수가 실내 콘센트에 의존하고 있다. 정부가 실외 ‘배터리 교환 스테이션(BSS)’을 확대하고 있지만, 기종별 호환성이 일정하지 않아 현실적인 대안으로는 한계가 있다는 지적이 나온다. 우천 시 이용이 어렵다는 점도 제약 요인으로 꼽힌다. 실내 충전은 위험하고 실외 충전은 불편해 이용자들이 ‘충전의 딜레마’에 놓여 있는 셈이다.
● “예비부부·모자 사망 공통점은 ‘실외 충전 불가’”
최근 서울에서 잇따라 발생한 비극적 화재 역시 이러한 구조적 문제를 그대로 드러냈다. 이달 5일 중랑구 면목동 다세대주택 1층에서 난 불로 한 예비부부가 숨진 사고가 대표적이다. 경찰 조사 결과 실내에서 전기 이륜차 배터리를 충전하던 중 발화가 시작된 것으로 추정되는데, 해당 모델의 배터리는 정부가 확대 중인 BSS와 호환되지 않는 제품으로 확인됐다. 실내 충전 외엔 선택지가 없었던 것이다.
8월 17일 마포구 창전동 아파트 화재 역시 동일한 패턴이었다. BSS에서 충전할 수 없는 전동 스쿠터 배터리에서 불이 난 것으로 추정된다. 이 불로 20대 아들과 60대 어머니가 숨졌다. 두 사건 모두 실외 충전 인프라를 이용할 수 없었다는 점, 그 결과 이용자가 위험한 실내 충전을 선택할 수밖에 없었다는 점이 공통으로 확인됐다.
해외는 상황이 다르다. 중국은 전기 이륜차 시장 규모가 크고 화재 사고가 잦아지자 실내 충전 금지 규제를 강하게 시행 중이다. 실내나 공용 공간에서 배터리를 충전하면 최대 1000위안(약 20만6000원), 상하이의 경우는 집 안에 배터리를 들여놓기만 해도 최대 500위안(약 10만3000원)을 부과한다. 실내 충전을 원천 금지할 만큼 화재 리스크가 잘 알려져 있을 뿐 아니라, 실외 충전 인프라가 충분하기 때문에 이런 규제를 시행할 수 있었다.
● “150종 전기 이륜차, 제각각 50종 배터리”
반면 국내 전기 이륜차 시장은 사실상 ‘규격 전쟁터’에 가깝다. 업계에 따르면 국내에는 150여 종의 전기 이륜차가 유통 중이며, 사용하는 배터리 규격만 50여 종에 이른다. 이 중 BSS에서 호환되는 제품은 일부 국산 모델뿐이다. 상당수를 차지하는 중국산 전기 이륜차의 배터리는 규격이 모두 달라 BSS에서 사용할 수 없다. 윤성훈 중앙대 융합공학과 교수는 “전기 이륜차 배터리는 중국 등 다양한 국가에서 들여와 모델이 제각각”이라며 “표준이 없어 이용자로선 실내 충전에 매달릴 수밖에 없는 구조”라고 설명했다.
인프라 부족도 문제다. 기후에너지환경부에 따르면 지난해 보조금을 받은 배터리 교환형 전기 이륜차가 3429대였지만, BSS는 661기에 그쳤다. 이 중 절반인 306기가 서울에 몰려 있어 비수도권에선 사실상 사용하기 어렵다. 환경부 관계자는 “공식 보조금을 받지 못한 전기 이륜차까지 더하면 실제 BSS 보급률은 숫자보다 더 낮다”고 말했다. 수요는 전국적인데 공급은 수도권에 집중된 셈이다.
가격 장벽도 높다. 전기 이륜차는 배터리를 월 단위로 렌털하는 방식이 많다. 그런데 BSS 호환 배터리의 렌털비는 일반 충전용 배터리의 2, 3배 수준이다. 한 렌털업체 관계자는 “학생이나 배달 초보 등 주요 이용자는 비용 때문에 BSS 사용을 포기한다”며 “실내 충전이 위험한 걸 알면서도 선택지가 없다”고 말했다.
● 정부도 ‘표준화’ 나섰지만… 최소 3∼5년 걸려
정부도 이러한 난맥상을 알고 표준화에 나서고 있다. 환경부는 올해 3월 ‘2025년 전기 이륜차 배터리 교환형 충전시설 설치 보조사업 운영 지침’을 확정하고 50억 원을 투입해 BSS 500기 설치를 지원하기로 했다. 서울시도 내년까지 전기 이륜차 비중을 20%까지 늘리겠다며 국가 표준(KS) 교환 스테이션 도입을 추진 중이다. LG에너지솔루션 등 민간 기업들도 자체 BSS 서비스를 확대하고 있다.
그러나 표준화까지는 넘어야 할 산이 많다. 실제 표준 배터리 제품 출시, 기존 차량의 호환성 전환, 충전소 설치 등을 모두 해내려면 최소 3∼5년이 걸린다는 관측이 많다. 윤 교수는 “전기 이륜차 배터리는 재료, 모양, 용량이 모두 달라 표준화가 어려운 편”이라며 “안전 문제 시범 검증 등까지 하면 단기간에 인프라 확장은 어려울 것”이라고 말했다.
충전 기기 자체의 안전도 과제로 남아 있다. 비가 올 때 바깥에서 배터리를 교체하면 배터리와 충전 기기 등에 물이 묻을 수 있다. 전기차의 경우 차체 깊숙이 배터리가 있지만 배터리 교환형 이륜차는 직접 배터리를 꺼내 교환해야 하므로 젖기 쉬운 구조다. 이덕환 서강대 화학과 명예교수는 “BSS는 우천 시 안전 문제로 쓰기 어렵다”며 “설치를 하더라도 안전 문제를 확실하게 해결하고 진행해야 한다”고 말했다.
● “실내 충전 불가피하면 최소 안전 수칙이라도”
결국 이용자들은 당분간 실내 충전을 피할 수 없는 만큼, 안전 수칙을 지키는 것이 사실상 유일한 방어선이다. 소방청은 올해 8월 △현관·출입구 인근 충전 금지 △과충전 금지 △충전기 주변 정리 △정품 충전기 사용 △배터리 손상 시 즉시 교체 등을 권고했다. 소방 관계자는 “지금으로선 실내 충전이 불가피한 만큼 주변 발화 위험을 없애고 충전 중 자리를 비우지 않는 등 생활 속 수칙을 철저히 지켜야 한다”고 말했다.
전문가들은 ‘만약’의 상황까지 염두에 둬야 한다고 조언한다. 특히 리튬이온 배터리는 일반 분말 소화기로는 진화가 어렵고 화재가 나면 빠르게 온도가 치솟는다. 박철완 서정대 스마트자동차학과 교수는 “배터리 화재에는 다량의 물이 가장 효과적”이라며 “여차할 때 욕조 등에 배터리를 담가 진화를 시도할 정도로, 집 안에서 준비할 수 있는 모든 안전책을 갖춰야 한다”고 강조했다.
