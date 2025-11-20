[중부판/캠퍼스 소식]한국교원대 外

O…한국교원대(총장 차우규)는 KT와 인공지능(AI) 기반의 교육혁신과 교육현장의 디지털 전환 촉진을 위한 업무협약을 했다고 19일 밝혔다. 양 기관은 앞으로 AI·클라우드·네트워크 등 KT의 정보통신기술(ICT) 역량과 한국교원대의 교육 전문성을 결합해 AI 기반 교육 특화 플랫폼 및 솔루션을 공동 연구개발하고 AI 디지털 교육혁신 모델을 확산하기로 했다.
O…순천향대(총장 송병국)는 ‘지역융복합연구원’을 출범했다고 19일 밝혔다. 연구원은 아산시·충남도·기초의회 등과 협력체계를 구축해 정책 개발, 타당성 검토, 시범사업 등을 추진한다. 또 지·산·학 연계 연구를 활성화하고 정기 연구포럼과 정책 세미나를 통해 연구 성과를 공유할 계획이다. 순천향대는 연구원을 중심으로 지·산·학 기반 협력 모델을 안정적으로 구축할 방침이다.
O…가톨릭관동대(총장 김용승)는 조리외식경영학전공 석영준 학생이 최근 열린 ‘2025 이금기 요리대회’ 예선에서 챔피언에 올라 결승 진출 기회와 내년 홍콩 연수 참여권을 확보했다고 19일 밝혔다. 이 대회는 세계적인 소스 브랜드 ‘이금기’가 주최하는 글로벌 경연으로 석영준 학생은 ‘대구살 스테이크와 무 퓌레를 곁들인 굴조림’을 선보여 뛰어난 조리 기술과 기획력을 인정받았다.
O…배재대(총장 김욱)는 박신영 생명공학과 교수와 재학생들이 ‘안경 세척장치’를 개발해 특허 등록을 마쳤다고 19일 밝혔다. 안경 세척장치는 안경 안착 여부를 자동으로 판단하고 적외선 발광다이오드(UV LED)로 소독, 가습, 내부 기체 순환, 이물질을 제거한다. 이 장치는 대학이 운영 중인 지역지능화혁신인재양성사업으로 연구가 진행돼 정부 재정지원 사업 성과로 활용된다.
