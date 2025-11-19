“로또 1등 두 번 맞혀 고소당할 뻔”…마술사 최현우, 각서 쓴 사연

마술사 최현우가 로또 1등 번호를 두 차례 정확히 맞히는 마술을 한 뒤, 복권사로부터 고소 경고까지 받았던 비화를 공개했다. 그는 번호 예측이 어떻게 각서 작성으로 이어졌는지 방송에서 직접 설명했다.
● “5만 명 앞에서 실시간 예언…그날부터 전화 폭주”
18일 방영된 SBS 예능 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서 최현우는 라이브 방송 중 5만 명이 지켜보는 앞에서 복권 용지를 구매하고 곧바로 예측을 진행했다고 전했다.
그는 “마술사니까 문제될 거라 생각하지 못했다”고 회상했다. 번호가 그대로 적중하자 복권사에는 문의 전화가 폭주해 업무가 마비될 정도였다고 한다.
● “토요일 8시 전엔 말하지 않겠다”…각서까지 썼다
논란이 커지며 복권사는 고소 가능성을 언급했고, 최현우는 결국 발표 시간 전에는 이런 마술을 하지 않겠다는 조건의 각서를 작성했다. 이후 복권사 홈페이지에는 그의 사과 영상까지 올라갔다.
당시 최현우가 맞힌 복권 1등 당첨금은 13억 5000만원이었다. 최현우는 당첨금 수령 여부에 대해 “각서로 인해 말할 수 없다”고 말을 아꼈다. 다만 지금도 SNS로 번호를 알려달라는 메시지가 하루 몇 백 건씩 쏟아진다고 털어놨다.
한편 이날 방송에서 그는 북한 김정은 국무위원장 앞에서 마술을 선보였던 경험과 즉석 마술 시연을 공개해 눈길을 모았다. 최현우는 지난해 한국인 최초로 ‘FFFF 올해의 마술사상’을 수상하며 세계적인 활동을 이어가고 있다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
