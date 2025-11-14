동아일보

경찰 "시장 돌진 운전자 가속페달 밟아…블랙박스로 확인"

  입력 2025년 11월 14일 14시 31분

부천 제일시장 트럭 돌진 사고
급발진 아닌 페달 오조작 확인

사고현장. 경기 부천소방서 제공
경기 부천제일시장에서 사망자 2명을 포함해 총 21명의 사상자를 낸 트럭 운전자가 가속 페달을 잘못 밟았던 것으로 나타났다. 당초 운전자는 ‘급발진’을 주장했지만 경찰이 가해 차량 내부 블랙박스를 확인한 결과 운전자가 당시 가속 페달을 밟은 것으로 확인됐다.

14일 경기 부천 오정경찰서는 트럭 내 ‘페달 블랙박스’ 영상을 확보해 이 같은 사실을 확인했다고 밝혔다. 블랙박스 영상에는 김 씨가 브레이크가 아닌 엑셀(가속 페달)을 밟는 모습이 담겼다. 김 씨는 혹시 모를 사고를 대비해 미리 차에 ‘페달 블랙박스’를 설치해놓은 것으로 확인됐다. 페달 블랙박스는 운전자가 발로 가속 페달을 밟는지, 브레이크를 밟는지 녹화하는 장치다.

김 씨는 전날 오전 10시 55분경 부천시 오정구 원종동 제일시장에서 1t 트럭을 몰고 시장 보행로와 상가로 돌진했다. 이 사고로 중국 국적 60대 여성과 한국인 70대 여성 등 2명이 숨졌고, 9명이 중상을 입었다. 경상자도 10명 발생했다.

경찰 조사 결과, 김 씨의 트럭은 사고 직전 약 28m 후진했다가 멈춰선 후 시장 안쪽 보행로로 150m가량을 직진으로 질주했다. 김 씨는 브레이크를 밟았으나 작동하지 않았다고 진술했으나, 경찰이 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확인한 결과 브레이크등이 들어오지 않았다.

경찰은 교통사고처리특례법상 치사상 혐의를 받는 김 씨에 대해 구속영장을 신청했다. 김 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이르면 오는 15일 인천지법 부천지원에서 열릴 예정이다.

김혜린 기자 sinnala8@donga.com
