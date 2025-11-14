광주 북구청장 노래자랑에 女간부 8명 백댄서로

광주 북구청장이 KBS ‘전국노래자랑’ 무대에서 노래를 부르며 여성 간부 공무원들을 백댄서로 세운 사실이 알려져 논란이 일고 있다. 이들은 공무 수행 명목으로 출장까지 신청했다.
13일 광주 북구에 따르면 6일 오후 2시부터 동강대 운동장에서 전국노래자랑 광주 북구편 녹화가 진행됐다. 문인 북구청장은 이 자리에서 가수 윤수일의 ‘아파트’를 불렀다. 국·과장급 여성 공무원 8명은 구청장의 뒤에서 춤을 췄다. 이들은 선글라스와 스카프를 착용하고 반짝이 술 장식의 응원 도구까지 흔들어 사실상 ‘백댄서 역할’을 했다.
이들은 평일에 열린 이 행사에 참석하기 위해 ‘공무 목적 출장’ 신청까지 낸 것으로 확인됐다. 논란이 커지자 문 구청장은 입장문을 내고 “관례적 요청에 따라 무대 참여를 수락했고 방송에 나오지 않는다는 안내를 받았다”며 “주민 축제 분위기에 동참하려는 취지였다”고 해명했다. 이어 “무대에 오른 간부 공무원들도 자발적으로 참여한 것이며, 특정 성별이나 직급을 지목해 요청한 사실은 없다”면서도 “여성 간부들만 무대에 선 점에 대한 우려는 겸허히 받아들인다”고 밝혔다.
공무원노동조합 광주본부는 성명을 내고 “공무원들을 들러리로 삼아 조직의 자존감을 훼손했다”며 “자발적 참여였다고 주장하더라도 이를 용인한 구청장의 책임은 결코 가볍지 않다”고 비판했다.
