동아일보

단풍멍-물멍… ‘노원 당현마루’서 힐링

  • 동아일보
13일 오후 서울 노원구 당현천변 ‘노원 당현마루’에서 시민들이 휴식을 취하고 있다. 지난달 30일 문을 연 이 공간에는 수변 전망대, 카페, 달빛브릿지, 라면존 등이 조성됐다.

#노원 당현마루#당현천변#수변 전망대#달빛브릿지#라면존#시민 휴식
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
