서울시, AI·RPA 결합한 ‘지능형 행정자동화’ 확대

로봇이 반복 행정업무 수행
서울시가 인공지능(AI)과 로봇프로세스자동화(RPA)를 결합한 ‘지능형 행정 자동화’를 확대한다. 반복 업무 중심으로 적용하던 RPA를 AI와 통합해 문서 요약·데이터 정리 등 비정형 작업까지 자동화하는 단계로 확장한 것이다.
서울시에 따르면 시는 2021년부터 RPA를 도입해 행정 효율화를 추진해왔다. RPA는 사람이 컴퓨터에서 처리하던 단순·반복 업무를 소프트웨어 로봇이 대신 수행하는 기술이다. 이를 통해 보고서 취합, 감염병 통계 DB 구축, 물가 정보 조사 등 13개 업무가 자동화됐다. 일부 업무는 처리 시간이 최대 67% 줄었다.
올해부터는 생성형 AI 기반 자동화가 본격 도입됐다. 대표 사례는 ‘청소년 가출 게시글 대응 시스템’이다. 기존에는 직원이 직접 포털 게시물을 검색해 가출 의심 글을 선별하고 상담 문구를 작성했지만, 지금은 RPA가 게시글을 자동 수집·분류하고 AI가 감정과 상황을 분석해 맞춤형 상담 문안을 생성한다.
시는 올해 전 부서를 대상으로 설명회를 열고 △공공데이터 학습자료 자동 수집 △연말정산·보험료 정산 자동화 △전기 관련 행정처분 현황 관리 △소득자료 분류 및 원천징수 관리 등 5건의 신규 과제를 발굴했다. 서울시는 “해당 과제 적용으로 기존 월 1130시간이 들던 업무를 538시간으로 단축했다”고 밝혔다.
