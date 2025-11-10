전국 검사장 18명, 노만석에 “항소 포기 이유 밝혀라” 요구

전국 일선 검찰청을 지휘하는 검사장 18명이 10일 검찰의 대장동 사건의 항소 포기 사태 관련, 노만석 검찰총장 권대행(대검찰청 차장검사)에게 “항소 포기 이유를 추가로 설명해달라”고 요구하고 나섰다.
이날 대검 평검사들이 노 권한대행에게 추가 설명과 함께 사퇴를 요구하기로 한 데 이어 이번엔 검사장들까지 집단으로 나서며 파장이 커지고 있다. 다만 임은정 서울동부지검장과 김태훈 서울남부지검장은 명단에 이름을 올리지 않았다.
박재억 수원지검장 등 18명은 이날 오전 ‘검찰총장 권한대행께 추가 설명을 요청드립니다’는 글을 검찰 내부망 이프로스에 올렸다. 이들은 “대장동 개발비리 의혹 사건의 1심 일부 무죄 판결에 대한 검찰총장 권한대행의 항소포기 지시를 두고 검찰 내부뿐 아니라 온 나라가 큰 논란에 휩싸였다”며 “권한대행께서 밝힌 입장은 항소포기의 구체적인 경위와 법리적 이유가 전혀 포함돼 있지 않아 납득이 되지 않는다”고 비판했다.
이들은 “이에 일선 검찰청의 공소유지 업무를 책임지는 검사장들은 권한대행께 항소포기 지시에 이른 경위와 법리적 근거에 대한 상세한 설명을 다시 한 번 요청드린다”고도 했다. 검찰총장 권한대행에게 현안에 대한 입장 표명을 집단으로 요구한 것은 매우 이례적이다.
해당 글에는 박 지검장을 비롯해 박현준 서울북부지검장, 박영빈 인천지검장, 박현철 광주지검장, 임승철 서울서부지검장, 김창진 부산지검장, 서정민 대전지검장, 이만흠 의정부지검장, 유도윤 울산지검장, 김향연 청주지검장, 문현철 창원지검장, 신대경 전주지검장, 박혁수 대구지검장, 이응철 춘천지검장, 정수진 제주지검장 등 일선 지검장 15명과 민경호 대전고검 차장검사, 이준범 수원고검 차장검사, 박규형 대구고검 차장검사 등 고검 차장 3명 등이 이름을 올렸다. 임은정 김태훈 지검장은 명단에서 빠졌다. 두 사람은 이번 정권에서 승진했다.
