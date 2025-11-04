경기도-도의회 “협치로 두 손 맞잡았다”…내년 ‘4000억 협치 예산’ 합의

여야정협치위 첫 전체 회의 열려
경기도와 경기도의회가 지역경제 회복, 교통 복지 강화 등 5개 분야에서 4000억 원의 협치 예산을 내년도 예산안에 반영한다. 여·야·정 협치위원회를 중심으로 특별조정교부금(특조금) 제도 운용 개선안도 마련하기로 합의해 도와 도의회 간 협치에도 속도가 붙을 전망이다.
특별조정교부금 제도 개선도 합의
김동연 “협치의 좋은 본보기”
김진경 “책임 있는 정치로 나아가”
경기도와 경기도의회 간 소통·협치 기구인 ‘여·야·정 협치위원회’는 4일 경기도의회 예담채에서 ‘2025년 제1차 여·야·정 협치위원회 전체 회의’를 열고, 이런 내용을 담은 ‘2026년 본예산 협치 예산 합의문과 특별조정교부금 제도 개선 합의문’에 서명했다.
합의문 서명은 고영인 경기도경제부지사, 최종현 경기도의회 더불어민주당 대표, 백현종 국민의힘 경기도의회 대표가 했고, 김동연 경기도지사와 김진경 경기도의회 의장이 참석해 경기도와 경기도의회의 공동합의를 축하했다.
합의문 내용을 보면 경기도와 경기도의회는 △지역경제 회복 △따뜻한 복지 환경 조성 △교통 복지 강화 △혁신산업 육성 △도민 안전 예방 사업 등 5개 분야 4000억 원 규모의 협치 예산을 반영하기로 했다. 내년 경기도 자체 사업의 가용예산 3조9083억 원의 10%에 해당하는 규모다.
경기도와 경기도의회가 특조금 제도를 운용할 때 여·야·정 협치위원회를 중심으로 개선안을 마련하고, 상호 존중의 원칙에 따라 운영한다는 내용에도 합의했다. 특조금은 시군의 재정 격차 해소와 균형적인 서비스 제공을 위해 도지사가 재량으로 시군에 지원하는 예산이다.
김 지사는 인사말을 통해 “새 정부 출범하면서 여러 가지 전환기를 맞고 있는데, 그럴 때 우리 경기도가 먼저 협치의 모습을 보이면서 좋은 본을 보여주고 있다고 생각한다”라며“오로지 민생과 우리 도민 여러분을 바라보면서 여야를 뛰어넘어 맞손 잡고 가는 좋은 계기를 만들었다”라고 말했다.
김 의장은 “2026년 예산안을 앞두고 의회와 집행부 간 상생의 합의를 이룬 것에 대해 뜻깊게 생각한다”라며 “오직 민생을 바라보자며 오늘 협의했다. 경기도의회는 앞으로 임기 동안 책임 있는 정치로 도민 앞으로 나아가겠다”라고 화답했다.
최종현 경기도의회 더불어민주당 대표는 “경기도민의 삶까지 향상되도록 민주당과 국민의힘이 함께 만든 정책들이 펼쳐나갈 수 있도록 열심히 노력하겠다”라고 약속했다.
백현종 경기도의회 국민의힘 대표는 “여·야·정이 모여서 조금씩 양보하고 같이할 수 있는 걸 만들어낸다면 앞으로도 2차, 3차 합의문이 나올 수 있을 것”이라고 했다.
여야정협치위는 경기도에서는 도지사·경제부지사·협치수석·기획조정실장·균형발전기획실장 등 5명이, 도의회에서는 의장·양당 대표의원·총괄수석부대표·정책위원장·수석대변인 등 9명이 참여한다.
여야정협의체를 격상해 2023년 9월 출범했는데 2년여간 유명무실한 상태였다가 지난 8월 김동연 지사와 도의회 김진경 의장, 양당 대표 등이 공동 협약서에 서명한 뒤 활동을 재개했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
