가을 국화 향기 속으로

코멘트

29일 전남 함평군 함평엑스포공원에서 열린 ‘2025 대한민국 국향대전’ 행사장에서 시민들이 형형색색의 국화꽃을 감상하고 있다. ‘마법의 국향랜드’를 주제로 열린 이번 행사는 다음 달 9일까지 이어진다.

#가을 국화#대한민국 국향대전#마법의 국향랜드
함평=박영철 기자 skyblue@donga.com
