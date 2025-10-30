본문으로 바로가기
가을 국화 향기 속으로
동아일보
입력
2025-10-30 03:00
2025년 10월 30일 03시 00분
박영철 기자
29일 전남 함평군 함평엑스포공원에서 열린 ‘2025 대한민국 국향대전’ 행사장에서 시민들이 형형색색의 국화꽃을 감상하고 있다. ‘마법의 국향랜드’를 주제로 열린 이번 행사는 다음 달 9일까지 이어진다.
함평=박영철 기자 skyblue@donga.com
