[단독]“한국서 훼손 시신 다수 발견” 허위 영상 올린 유튜버 검찰 송치

온라인 커뮤니티 등에서 “한국에 훼손된 시신이 많이 발견된다” 등의 허위 정보를 유포한 유튜버가 검찰에 송치됐다.
5일 서울경찰청 사이버수사과는 전기통신기본법 위반 혐의로 유튜버 30대 남성 조모 씨를 지난달 13일 검찰에 불구속 송치했다고 밝혔다.
조 씨는 경찰 조사에서 “중국인 무비자 입국 이후 한국 치안이 안 좋아졌는데 여행객들에게 조심하라는 취지에서 이를 알리려고 했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
조 씨는 96만 구독자를 거느린 유튜버 ‘대보짱’으로 일본에서 활동하며 지난해 11월 ‘비자 없이 한국에 입국한 범죄자 중국인들의 살인과 장기 매매 문제가 심각하다’는 제목의 유튜브 영상을 올렸다. 영상에서 그는 “한국에서 하반신만 있는 시체 37구가 발견됐다. 이 중 비공개 수사 중인 사건이 150건이다”라는 허위 정보를 게시한 혐의를 받는다.
조 씨는 4일 ‘경찰 수사 결과가 나왔습니다’라는 제목의 영상을 올리고 “일본에 싸움 조장 콘텐츠나 가짜 뉴스를 퍼뜨린 적 없다. 인터넷에 있는 정보와 댓글을 소개했을 뿐이다”라며 억울함을 호소했다. 이어 “제 덕분에 일본이 한국을 더 좋게 봐주고 있다는 댓글과 증거를 모두 제출했다”며 “변호사도 ‘수사가 들어간 것 자체가 이상하다’고 했다”고 전했다.
천종현 기자 punch@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0