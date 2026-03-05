청와대 뒤 북악산 24시간 개방…6개 탐방안내소 재개

대통령경호처가 청와대 뒤편 북악산 탐방을 24시간 전면 개방하기로 결정했다고 5일 밝혔다. 경호처는 “국민주권정부 출범 이후 일관되게 추진해 온 ‘열린 경호, 낮은 경호’ 원칙을 유지하고 국민의 일상, 휴식과 삶의 여유 및 이용 편의를 존중하기 위한 조치”라고 강조했다.
경호처는 청와대 뒤편 북악산 일원이 안전관리 및 경호경비 업무가 수행되는 지역이지만 탐방 시간에 별도 제한을 두지 않겠다는 방침이다. 경호처는 “수도방위사령부와 협력하여 청와대 주변 지역에 대한 철저한 경호경비를 유지하는 동시에, 국민의 이용에는 불편이 없도록 운영할 계획”이라고 밝혔다.
이에 북악산 일원의 보호관리와 이용객 안내 및 안전관리, 탐방 프로그램 제공 등을 위해 탐방안내소 운영도 재개될 예정이다. 또 창의문, 청운대, 곡장, 숙정문, 말바위, 삼청 등 총 6개소에 이달 중 국가유산청에서 북악산 출입 안내소를 설치하고 운영할 계획이다.
이와 함께 북악산 추가 개방 사업도 본격 추진되고 있다. 현재 일반인의 출입이 제한된 북악산 남서쪽 구간(청운동 방면)에 대해 1.32km 길이의 탐방로 신설과 기존 탐방로 정비를 거쳐 북악산을 추가 개방하겠다는 것. 이를 위해 경호처는 탐방로 정비 및 산불 대비를 위한 관계기관 협의를 진행 중이고 하반기에는 추가 개방을 위한 준비를 완료할 방침이다.
황인권 대통령경호처장은 “청와대 경호경비 작전에 지장을 주지 않는 탐방로를 통해 앞으로도 국민의 일상과 공간을 존중하고, 국민과 함께 호흡하는 경호 패러다임의 변화를 지속해 나가겠다”고 밝혔다.
신규진 기자 newjin@donga.com
