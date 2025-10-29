PK 실축뒤 인종차별적 악플…안양FC 모따 선수 눈물

프로축구 K리그1의 안양FC 소속 공격수인 모따(29·브라질)가 고개를 떨군 채 눈물을 흘렸다. 모따는 최근 소셜미디어를 통해 인종차별적인 악플을 받아 마음의 상처를 입은 상태였다. 모따는 안양FC 팬들에게 “응원의 메시지를 보내주신 모든 분들에게 진심으로 감사드린다”면서 “인종차별적인 표현으로 저를 불쾌하게 하신 분들께도 하나님의 축복이 함께하기를 기원한다”고 했다.

안양FC 유튜브 갈무리

모따는 라커룸에서 고개를 떨궜다. 안양FC 동료인 김보경은 선수들에게 “모따가 지금 (페널티킥 실축으로) 마음이 안 좋지 않으냐”며 “우리가 모따에게 잘못했다고 하지 않은 걸 모따도 알고 있을 것”이라고 했다.그러면서 김보경은 “이 용병으로 이렇게 모인 게 행복하다는 걸 너희가 모를 수도 있다. (0-1 상황에서) 나는 페널티킥 기회가 왔을 때 차기 싫었다. (하지만) 모따는 책임감을 갖고 찼다. (못 넣은) 마음을 누구보다 나는 잘 안다. 차 본 선수들은 그 무게감을 더 잘 알 것이다. 그래서 지금 모따가 마음이 안 좋은 걸 우리가 다 느껴야 하는 것”이라며 동료의 소중함을 여러 차례 강조했다.