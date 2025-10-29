인순이·노라조·주현미가 꾸민 ‘열린음악회’…사랑의열매 기부자의 밤

사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)가 28일 서울 여의도 KBS에서 ‘2025 사랑의열매 기부자 가치의 밤’을 열고, 나눔 실천에 앞장선 기부자들에게 감사의 마음을 전했다.
이번 행사는 ▲1부 ‘제12회 사랑의열매 대상 시상식’ ▲2부 ‘KBS 열린음악회 나눔특집 방송’으로 나뉘어 진행됐다. 현장에는 김병준 회장과 황인식 사무총장을 비롯해 전국의 개인·법인 기부자, 배분협력기관 담당자 등 주요 관계자들이 참석했다.
● “기부자 여러분의 나눔이 세상을 따뜻하게 바꿨습니다”
‘사랑의열매 대상’은 나눔 문화 확산에 기여한 개인 및 단체의 공로를 기리기 위해 마련된 상이다. 전국 17개 시·도에서 추천받은 후보를 대상으로 누적 기부액, 참여 기간, 사회공헌 실적, 나눔 확산 공로 등을 종합 평가해 총 69팀이 수상자로 선정됐다. 시상은 기부, 시민참여, 봉사 세 가지 부문별로 공헌장, 행복장, 나눔장, 희망장이 수여됐다.
올해 공헌장 수상자는 △기부 부문 김거석 씨 △시민참여 부문 경상북도자원봉사센터 △봉사 부문 영덕군나눔봉사단이다.
김거석 씨는 호텔 경비원으로 근무하며 자수성가한 투자자로, 국내 최초로 비트코인을 기부한 인물로 주목받았다. 경상북도자원봉사센터는 산불 피해 복구 등 재난 현장에서 신속한 지원체계를 구축하며 시민참여형 나눔 확산에 기여했다. 영덕군나눔봉사단은 12년간 꾸준한 정기기부와 착한가게 발굴, 거리모금 등으로 지역사회 나눔문화 정착에 힘써왔다.
수상자들은 가족 및 지인과 함께 수상의 기쁨을 나눈 뒤, 이어 열린 ‘KBS 열린음악회 나눔특집’ 녹화 무대를 함께 관람했다.
● 인순이·노라조·주현미 등 ‘열린음악회’ 출연…따뜻한 나눔의 무대
이날 녹화된 KBS ‘열린음악회’ 기부자 가치의 밤 특집에는 가수 인순이, 노라조, 임한별, 정동하, 하츠투하츠, 주현미, 김범룡, 넥스지가 출연해 무대를 꾸몄다.
특히 오랜 기간 사랑의열매와 인연을 이어온 인순이와 노라조의 무대가 큰 박수를 받았다. 인순이는 2015년 사랑의열매 홍보대사로 위촉된 뒤 같은 해 ‘아너소사이어티’ 773호 회원으로 가입하며 꾸준히 나눔을 실천해왔다. 노라조의 조빈 역시 2019년 반려견과 함께 ‘착한가정’ 2000호에 가입해 이색적인 나눔 사례로 화제를 모았다.
● “기부자의 마음, 사회 곳곳에 전하겠다”
사랑의열매 김병준 회장은 “나눔을 통해 세상을 더 따뜻하게 만들어주신 모든 기부자님들께 깊이 감사드린다”며 “사랑의열매는 앞으로도 기부자 한 분 한 분의 마음이 사회 곳곳에 닿을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
한편 사랑의열매와 KBS는 매년 ‘희망나눔캠페인 특별모금 생방송’ 등 다양한 나눔 프로그램을 함께 진행하며 대국민 나눔문화 확산에 힘쓰고 있다. 이번 ‘열린음악회 나눔특집’은 오는 11월 30일 오후 5시 40분 KBS 1TV를 통해 방송될 예정이다.
