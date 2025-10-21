본문으로 바로가기
소방드론으로 전기차 화재 진압 훈련
동아일보
입력
2025-10-21 03:00
2025년 10월 21일 03시 00분
신원건 기자
20일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘안전한국훈련’에서 화재 진압용 드론이 차량 화재를 가정한 상황에서 물을 뿌리고 있다. 이번 훈련에서 소방당국은 전기차 화재를 수조를 활용해 진압하는 방법과 드론, 로봇개를 이용한 화재 진압 및 인명 구조 등을 선보였다.
#소방드론
#안전한국훈련
#화재 진압용 드론
#전기차 화재
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
