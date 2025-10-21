동아일보

소방드론으로 전기차 화재 진압 훈련

20일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘안전한국훈련’에서 화재 진압용 드론이 차량 화재를 가정한 상황에서 물을 뿌리고 있다. 이번 훈련에서 소방당국은 전기차 화재를 수조를 활용해 진압하는 방법과 드론, 로봇개를 이용한 화재 진압 및 인명 구조 등을 선보였다.

#소방드론#안전한국훈련#화재 진압용 드론#전기차 화재
신원건 기자 laputa@donga.com
