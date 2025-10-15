단무지, 밥만 가득한 4000원 김밥…제주 부녀회 “김초밥이었다” 해명

제주에서 열린 제64회 탐라문화제가 ‘부실 김밥’ 판매로 다시 한 번 먹거리 바가지 논란에 휩싸였다. 지난 6월 정부가 ‘지역축제 바가지요금 관리대책’을 내놓은 이후 열린 첫 대형 행사였다는 점에서 비판의 목소리가 높다.
● “단무지 빼면 밥뿐”…4000원 김밥 사진 확산
13일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 “제주 탐라문화제에서 판매된 4000원짜리 김밥”이라는 제목의 게시물이 올라왔다.
공개된 사진 속 김밥은 대부분이 흰쌀밥으로 채워져 있었고, 속 재료는 단무지 한 줄과 얇은 계란 지단, 당근 몇 조각뿐이었다. 해당 김밥은 2줄에 8000원(1줄당 4000원)에 판매된 것으로 알려졌다.
사진이 확산되자 누리꾼들은 “이 정도면 충무김밥 아니냐”, “편의점 김밥이 훨씬 낫다”, “우엉으로 포를 뜬 수준”이라며 비판을 쏟아냈다.
● “김밥 아닌 김초밥이었다”…부녀회 측 해명
이에 대해 해당 김밥을 판매한 제주시 모 부녀회 관계자는 “사진 속 음식은 김밥이 아니라 김초밥인데, 여러 명이 돌아가며 만드는 과정에서 이런 일이 생긴 것 같다”고 설명했다.
그러면서 “이유야 어찌 됐든 변명의 여지가 없고, 고객 입장에서 충분히 불쾌할 수 있다”며 “폭리를 취하려는 의도는 없었고, 부녀회 판매도 주최 측의 요청으로 진행된 것”이라고 덧붙였다. 논란이 확산되자 문제의 김밥은 13일부로 판매가 중단됐다.
● 반복되는 ‘축제 바가지’…“지역 이미지 훼손” 지적
제주에서는 매년 지역 축제마다 음식 바가지 논란이 반복되고 있다. 통갈치 요리를 주문했다가 16만 원의 계산서를 받은 관광객, 지방 비율이 높은 삼겹살을 비싼 값에 먹었다는 불만 등 각종 사례가 잇따랐다.
지난 5월 열린 제주 왕벚꽃축제에서는 순대 6조각이 들어간 순대볶음을 2만5000원에 판매해 논란이 됐다.
이번 탐라문화제는 ‘지역축제 바가지요금 관리대책’ 발표 이후 열린 첫 대형 행사였으나, “대책이 제대로 작동하지 않았다”는 비판이 이어졌다. 일각에서는 “지역 상생 축제가 오히려 지역 이미지를 해치고 있다”며 “지자체가 행사 전 품질과 가격을 철저히 점검해야 한다”는 목소리도 나왔다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
