해외 여행자보험 가입건수 37% 증가…젊은층에 인기

해외로 떠나는 여행객들이 늘며 올해 여행자보험 신계약 건수가 지난해 대비 30% 넘게 늘어난 것으로 나타났다.
14일 보험업계에 따르면 여행자보험을 판매하는 보험사 9곳(메리츠·흥국·삼성·현대·KB·DB·AXA·농협·카카오페이)의 올해 1∼8월 여행자보험 신계약 건수는 227만3081건으로, 전년 동기(165만7352건) 대비 37.2% 늘었다.
전체 신계약 건수 중 국내 신계약 건수는 5만6922건, 해외 신계약 건수는 221만6159건으로 각각 10.8%, 38% 늘었다.
같은 기간 원수보험료(보험사가 보험 계약자로부터 받은 보험료)는 지난해 474억 원에서 올해 517억 원으로 약 9% 늘었다. 연말까지 이런 추세가 이어지면 올해 전체 원수보험료는 약 927억 원에 달할 것으로 추정된다.
원수보험료 기준 여행자 보험 시장 규모는 2022년 333억 원, 2023년 720억 원에서 매년 늘어나는 추세다.
특히 젊은층의 가입 증가세가 두드러지고 있다. 전체 신계약 건수 중 20∼29세 비중은 2021년 9.1%에 불과했지만 올해 25.1%로 3배 가까이로 뛰었다. ‘미니보험’ 등 소액으로 단기간 보장하고 간편하게 가입할 수 있는 상품이 젊은층의 관심을 끈 것으로 분석됐다.
실제 여행자보험 건당 원수보험료는 올해 들어 약 2만3000원으로, 지난해 같은 기간(2만9000원)보다 20.7% 낮아진 것으로 집계됐다.
보험업계 관계자는 “보험료가 저렴하고 가입절차도 간단한 상품이 출시되면서 아직 보험이 익숙치 않은 젊은층의 관심이 늘었다”고 설명했다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
