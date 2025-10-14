청주시, 베트남 하노이에 해외통상사무소 개소로 시장 공략 본격화

충북 청주시가 베트남 하노이에 해외통상사무소를 열고 베트남 시장 공략에 본격적으로 나섰다. 14일 시에 따르면 이범석 시장을 비롯한 방문단은 12일부터 사흘간 베트남을 찾아 해외통상사무소 개소식과 K-뷰티 마케팅 행사, 중소기업 수출 상담회 등을 진행했다.
하노이 참빛타운에 13일 문을 연 청주시 해외통상사무소는 앞으로 △현지 시장 조사 △바이어 발굴 △수출 상담 및 각종 수출 지원 △청주기업 제품 홍보·마케팅 △베트남 주요 도시와 국제교류 추진·지원 등을 수행할 예정이다.
앞서 시는 지역 기업들의 해외 판로 확대와 수출 기반 강화, 베트남 주요 도시와의 국제교류를 위해 올 2월부터 해외통상사무소 개소를 추진했다. 하노이는 베트남 행정·경제·문화의 중심지이자 한국 화장품과 소비재의 수요가 높은 도시여서 전략적 거점으로서의 의미가 크다고 시는 설명했다.
이날 개소식에는 시와 교류 중인 베트남 하이퐁시, 박닌성, 꽝닌성 관계자들을 비롯해 베트남 기업과 현지 진출 청주기업 관계자 등 130여 명이 참석해 경제교류 확대 방안 등을 논의했다. 이 시장은 “하노이 해외통상사무소가 화장품과 식품, 생활용품 등 수출 유망 품목의 베트남 시장 진출 교두보와 국제통상·교류 중심 채널의 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.
시는 이날 청주상공회의소와 해외통상사무소 개소 첫 사업으로 중소기업 수출상담회를 열었다. 화장품과 홍삼 등 시 유망 중소기업 10개 사가 참여한 상담회에서는 베트남 현지 바이어들과 1 대 1 수출 상담을 통해 구체적인 거래 조건과 협력 가능성을 심도 있게 논의했다.
또 시와 (사)청주시화장품기업협회는 베트남 10대 차(茶) 생산 기업인 BV Life와 수출협약을 맺었다. 양측은 베트남 및 동남아 시장 개척, 유통망 확대, 공동 마케팅, 현지 맞춤형 제품 개발과 기술 교류 등을 추진하기로 했다. BV Life는 교육, 무역, 유통 등 다양한 사업을 하고 있다. 시는 이번 협약이 녹차 기반 화장품 연구와 제품 개발 등 청주 화장품 기업들의 현지 시장 진출과 브랜드 인지도 제고에 도움이 될 것으로 기대한다.
이 시장은 “이번 협약을 바탕으로 지역 화장품 산업의 글로벌 경쟁력 강화와 해외시장 판로 개척 등을 지원할 것”이라며 “해외통상사무소를 거점으로 수출상담회와 전시회 참가, 베트남 시장 정보 제공 등 맞춤형 국제통상 활동을 적극 펼치겠다”고 말했다.
