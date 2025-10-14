[단독]집행유예 마약사범 1.5%만 치료 연계…재범률 못 낮춰

마약 사범 적발 인원이 2년 연속 2만 명이 넘을 만큼 마약이 광범위하게 퍼지고 있지만 처벌 과정에서 이들을 치료 연계하는 사례는 극히 드문 것으로 나타났다. 마약 사범 재범률을 낮추기 위해선 적극적인 치료 연계와 치료 시설 확대가 필요하다는 지적이 나온다.
14일 국회 보건복지위원회 소속 국민의힘 한지아 의원실이 법무부와 보건복지부 등에서 받은 자료에 따르면 올 상반기(1~6월) 마약류 관리법 위반으로 1심 집행유예 처분을 받은 1296명 중 치료 명령을 받은 마약 사범은 20명(1.5%)에 불과한 것으로 집계됐다. 보호관찰과 교육 수강 명령을 동시에 받은 경우가 421명으로 가장 많았고 교육 수강 명령 272명, 보호관찰과 사회봉사 및 교육 수강 명령을 동시에 받은 경우가 146명이었다.
검찰이 마약 관련 초범이나 단순 투약자 등에게 처벌 대신 재활 기회를 주는 조건부 기소유예 프로그램에서도 치료 연계 사례는 드물었다. 올 1~7월 검찰 기소유예 처분을 받은 2068명 중 치료조건부 기소유예는 3명(0.1%)에 그쳤다. 교육이수조건 기소유예 305건, 보호관찰소 선도조건부 기소유예 146건 등이었다. 치료조건부 기소유예는 2022년, 2023년 각 14건, 지난해 11건으로 감소 추세다.
지난해 적발된 마약사범은 2만3022명으로 전년(2만7611명) 대비 16.6% 줄었지만 2년 연속 2만 명대를 나타냈다. 특히 20, 30대 마약사범이 1만3996명으로 60% 이상을 차지했다.
정부는 ‘마약과의 전쟁’을 선포하며 적극적인 단속과 예방에 나섰지만, 한 번 마약에 발 들인 중독자의 단약과 재활을 위한 치료 기반은 턱없이 부족한 실정이다. 지난해 마약사범 재범률은 34.5%로 전년도 32.8%보다 오히려 증가했다.
법무부는 2023년부터 ‘사법-치료-재활 연계모델 참여조건부 기소유예’ 프로그램을 운영 중이다. 마약류 투약 사범 중 치료·재활이 필요하다고 판단되는 조건부 기소유예 사범에 대해 정신건강의학 전문의 등으로 이루어진 전문가위원회를 통해 중독 수준을 평가하고, 맞춤형 치료·재활 프로그램을 제공하는 제도다.
그러나 이 프로그램으로 기소유예를 받은 인원은 지난해 148명, 올해는 7월까지 72명에 불과했다. 전문가들은 “검찰, 법원 등이 마약 중독을 질병으로 보는 인식이 부족한데다, 치료 인프라도 부족해 제도 정착이 쉽지 않다”고 지적했다.
치료 연계를 위한 시설도 부족하다. 전국 마약류 중독자 치료보호기관은 31곳이지만, 치료보호 건수는 지난해 875명에 불과했다. 이 중 14곳은 진료 기록이 한 건도 없고. 연간 5명 이하를 진료한 병원도 4곳이다.
전문가들은 마약 중독자의 재발 방지와 사회 복귀를 위해선 치료 연계 인프라를 강화해야 한다고 강조한다. 이해국 의정부성모병원 정신건강의학과 교수는 “체내 독성을 제거하는 치료부터 정신건강 문제 확인, 약물 처방 등 치료가 필요한 마약 사범이 많다”며 “단순 상담이나 보호관찰 만으론 재활과 단약이 어렵다”고 강조했다.
댓글 0