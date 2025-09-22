GS칼텍스, 여수에 1억 원 규모 생필품 전달

20년째 한가위 나눔 실천
GS칼텍스가 20년째 전남 여수 지역사회에 한가위 나눔을 실천했다.
GS칼텍스는 19일 여수세계박람회장에서 한가위 사랑의 온정 나누기 행사를 열고 총 1억 원 상당의 생필품과 쌀을 여수시에 전달했다.
여수에서 생산된 20kg 쌀 1080포대는 지역 내 135개 복지기관에 배부된다. 참기름, 당면, 사골곰탕, 설탕, 간장 등 명절 음식 준비에 유용한 식료품 꾸러미 700개도 저소득 가정과 북한 이탈 주민에게 전달된다.
정기명 여수시장, 백인숙 여수시의회 의장, 김성민 GS칼텍스 생산본부장 등은 복지단체 관계자들과 꾸러미 포장 작업을 거들어 나눔의 의미를 더했다. 정 시장은 한가위 온정 나누기 20년을 기념해 GS칼텍스에 감사패를 줬다. GS칼텍스는 2005년부터 한가위 온정 나눔을 통해 지금까지 총 18억 원 상당의 물품을 기탁했다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
