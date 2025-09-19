추나요법 받고 한방차 시음… 대구서 ‘한의학 축제’

내일부터 ‘케이 메디웰니스 페스타’
대구시는 20, 21일 이틀 동안 북구 엑스코 서관 3홀에서 ‘2025 케이 메디웰니스 페스타’를 개최한다.
학술대회-대구한의사의 날 행사도
대구시와 대구시한의사회가 공동 주최·주관하는 행사는 ‘한의약, 웰니스를 求(구)하다’를 주제로 펼쳐진다.
세계적으로 주목받고 있는 웰니스 산업의 최신 동향과 미래를 조망할 수 있는 프로그램을 다채롭게 준비했다.
한의체험관에서는 대구시한의사회 소속 한의사들이 직접 참여해 소아·청소년, 여성 질환, 통증 질환 등 다양한 진료 체험을 제공한다. 특히, 추나요법을 활용한 체형 관리 및 교정 프로그램도 운영한다. 케이뷰티관에서는 대구 지역 우수 중소기업들이 참여해 뷰티 및 미용 제품을 전시한다.
케이 웰니스 체험관에서는 힐링 카페테리아, 건식 족욕, 한약재를 활용한 막장 및 식초 만들기 등 다양한 체험을 할 수 있다.
한의약산업관에서는 웰니스와 첨단 기술의 융합을 선도하는 주요 기업들이 참여해 혁신적인 제품과 기술을 선보일 예정이다.
한복 체험과 전통 약첩 싸기, 한방차 시음 등 외국인 방문객들을 매료시킬 체험 프로그램도 다채롭게 마련했다.
대구시한의사회가 주관하는 학술대회 및 대구한의사의 날 행사도 함께 열린다. 이 자리에서는 최신 한의학 연구 성과와 임상 지견을 공유하며 한의약 미래 발전 방향에 대한 심도 있는 논의가 이뤄질 예정이다.
명민준 기자 mmj86@donga.com
