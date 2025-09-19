인천 전통시장 한 바퀴 돌면 소비쿠폰 드려요

11월 30일까지 모바일 스탬프투어
인천시와 인천관광공사는 전통시장의 매력을 널리 알리고 경제를 활성화하기 위해 9월 18일부터 11월 30일까지 제2차 ‘인천 전통시장 모바일 스탬프투어’를 진행한다고 18일 밝혔다.
‘인천 e지’ 앱서 코스당 5000원 지급
앞서 7월 열린 제1차 스탬프투어는 시민들의 높은 호응으로 쿠폰이 조기 소진돼 8월 16일 종료됐다. 행사에는 외국인을 포함해 8800여 명의 시민과 관광객이 참여해 단기간 내 전통시장 활성화에 기여했다.
이번 2차 행사에는 △강화풍물시장 △신포국제시장 △현대시장 △송도역전시장 △옥련전통시장 △작전시장 △계산시장 △계양산 전통시장 등 8개 전통시장이 참여한다. 가을철 전통시장과 지역 관광지를 연계해 다채로운 즐길 거리와 쇼핑 혜택을 제공한다.
스탬프투어는 ‘인천 e지’ 앱을 통해 권역별·주제별 코스를 방문해 스탬프를 모으는 방식으로 진행된다. 코스를 완주할 때마다 코스당 5000원 전통시장 소비쿠폰이 앱으로 즉시 지급된다. 8개 코스를 모두 완주하면 최대 4만 원의 혜택을 받을 수 있다. 모든 코스를 완주한 참가자에게는 선착순으로 2만 원 상당의 추가 쿠폰도 제공된다. 할인쿠폰은 참여 전통시장 내 160여 개 가맹점에서 현장 결제 시 즉시 사용할 수 있어 실질적인 쇼핑 혜택을 제공한다.
영어, 중국어, 일본어 등 다언어 서비스를 지원해 외국인 관광객도 쉽게 참여할 수 있다. 인천글로벌캠퍼스 홍보와 소셜네트워크서비스(SNS) 다언어 마케팅을 통해 외국인 참여를 적극 확대할 계획이다. 만 14세 미만도 가입할 수 있어 온 가족이 함께 즐길 수 있는 가을 나들이 행사로 기대된다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0