교대 수시 경쟁률 상승…합격선 하락에 지원자 늘어

전국 10개 교대의 2026학년도 수시모집 경쟁률이 평균 7.17 대 1로 전년(5.93 대 1)보다 상승했다. 최근 교권침해, 신규 임용 규모 축소 등으로 교대 경쟁률과 입시 점수가 하락했었다. 이런 상황에서 전략적으로 지원한 수험생이 늘어난 것으로 보인다.
18일 진학사에 따르면 춘천교대 수시 경쟁률은 지난해 5.67 대 1에서 올해 11.90 대 1로 상승했다. 진주교대의 경쟁률도 4.85 대 1에서 9.21 대 1로 올랐다. 경인교대(6.52 대 1→7.39 대 1), 공주교대(5.75 대 1→6.64 대 1), 광주교대(5.53 대 1→6.38 대 1), 서울교대(4.30 대 1→5.04대 1) 등 경쟁률도 소폭 상승했다.
올해 전국 교대의 수시 모집인원은 104명 증가했다. 우연철 진학사 입시전략연구소장은 “최근 정시모집 경쟁률이 저조함에 따라 합격점수가 크게 낮아져 대학들이 수시 선발 비중을 늘렸기 때문”이라며 “수시 모집인원이 증가했는데도 지원자가 전년보다 3577명 많아지며 경쟁률이 올랐다”고 설명했다.
교대 수시 지원자가 늘어난 것은 최근 합격점수가 하락한 데 따른 기대 심리 때문인 것으로 분석됐다. 일부 교대가 대학수학능력시험(수능) 최저학력기준을 완화하거나 폐지한 영향도 있다. 춘천교대와 경인교대는 각각 학생부종합전형과 학생부교과전형에서 수능 최저학력기준을 완화했고, 전주교대와 진주교대는 학생부종합전형에서 수능 최저학력기준을 폐지했다.
