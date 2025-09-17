특검, 與 ‘조희대 수사’ 요구에 “현단계서 수사할 건 아냐”

내란특검팀(특별검사 조은석)이 17일 조희대 대법원장을 수사해야 한다는 더불어민주당 정청래 대표의 요구에 일단 선을 그었다.
특검팀 박지영 특검보는 이날 브리핑에서 취재진의 관련 질문에 “고발장이 있긴하지만 현 단계에서 수사에 착수할만큼의 것은 없는 것으로 알고 있다”고 밝혔다.
앞서 정 대표는 윤석열 전 대통령 파면 직후 조 대법원장과 한덕수 당시 국무총리가 만났다는 의혹에 대해 “내란 특검은 이 충격적인 의혹을 수사해야 한다”고 주장했다.
이에 한 전 국무총리 측은 윤 전 대통령 탄핵 결정 이전과 이후를 막론하고 한 전 총리가 조 대법원장과 회의나 식사를 한 사실이 일체 없다고 강하게 반발했다.
박 특검보는 “기본적으로 내란특검의 수사 대상은 내란과 외환에 관련돼 수사 대상으로 명기된 범죄에 한해 수사를 할 수 있다”고 설명했다.
이어 “‘관련 사건’이라는 것은 규정이 모호해서 법 개정 부분에 있어서 그걸 명확히 해달라고 한 상황”이라고 설명했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0