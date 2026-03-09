정청래 “6·3 지선 승리에 모든 것 걸겠다”

“선거에 대통령 지지율 제일 중요
지선 전략공천 안해, 재보선 적용”
與공관위 “제주-전북지사 경선”
더불어민주당 정청래 대표가 8일 취임 후 두 번째 기자회견을 열고 “지방선거 승리에 저의 모든 것을 걸겠다”고 밝혔다. 정 대표가 지선 뒤 연임에 도전할 것이란 관측이 나오는 가운데 이후 정치 행보에 대해서는 “곧 밝히겠다”고 했다.
정 대표는 이날 기자회견에서 “그동안 강력한 개혁 당 대표로서 개혁에 매진했다면 이제부터 지선 승리를 위한 선봉장이 되겠다”며 지방선거 체제로의 전환을 선언했다. 정 대표는 지선 승리 조건에 대해 “이번 지선은 무엇보다도 대통령 지지율이 제일 중요하다”며 “그리고 정부와 대통령을 잘 뒷받침하는 당 지지율이 중요하다”고 강조했다. 정부와 청와대에 대한 로키(low-key) 기조를 취하며 자세를 낮춘 것이다.
정 대표는 “가장 민주적인 시스템 공천, 가장 공정한 당원 주권 공천, 가장 투명한 열린 공천, 가장 빠른 공천이 될 것”이라며 “당 대표 권한인 전략공천을 행사하지 않겠다”고 밝혔다. 다만 국회의원 재보궐선거에선 전략공천 방침을 밝히며 “(인천) 계양을 문제뿐만 아니라 재보궐선거는 당에서 심사숙고하고 있다”고 했다.
정 대표는 ‘사법개혁’에 대해서도 “조희대 사법부가 사법 불신의 원흉”이라며 “조희대 대법원장은 즉시 퇴진해야 한다”고 주장했다. 또 “윤석열 검찰독재 정권 시절 자행된 조작 기소 범죄에 대해 국정조사와 특검을 추진하겠다”며 “공소 취소도 시키겠다”고 했다. 당 차원에서 이재명 대통령 관련 사건에 대한 공소 취소를 추진하겠다는 뜻을 분명히 한 것이다.
한편 민주당 공천관리위원회는 이날 회의를 열고 제주도지사와 전북도지사에 출마하는 후보 전원을 경선에 부치기로 결정했다. 제주는 오영훈 제주도지사와 문대림 위성곤 의원, 전북은 김관영 전북도지사와 안호영 이원택 의원 등 현역 지사를 포함한 3파전이 각각 벌어지는 것. 경선은 당원 50%, 국민여론조사 50%의 비율을 반영한 국민참여경선으로 4월 중순경 치러질 예정이다.
행정 통합 문제가 완전히 정리되지 않은 충청권은 경선 여부 발표와 시기 등이 다소 미뤄질 것으로 보인다. 대구·경북도 통합 문제가 결론이 난 뒤 추가 공모 여부 및 통합 경선 등을 판단할 예정이고, 부산은 9일부터 5일간 추가 공모를 한 뒤 면접 심사 등의 절차를 진행할 예정이다.
