대한법률구조공단, 전 직원 임금 감액 합의…4년 만에 청년 채용 재개

대한법률구조공단이 재정 위기 극복을 위해 전 직원 임금 감액에 합의하고, 4년 만의 신규 채용을 재개하기로 했다. 노사·노노가 함께 희생을 분담한 이번 결정은 청년 일자리 확대로도 이어져 사회적 책임을 실현한다는 평가가 나온다.
공단은 15일 김영진 이사장과 일반직·변호사 노조 위원장이 함께한 ‘노사·노노 화합 선언식’을 열고, 재정 건전성 확보를 위한 전 직원 임금 감액 합의를 발표했다.
이번 합의는 변호사 노조가 먼저 임금 감액에 동의한 뒤, 대한법률구조공단 노동조합 투표에서도 조합원 약 90%가 참여해 86% 이상이 찬성하며 극적인 결과를 낳았다.
■ 재정 위기 극복…성과 중심 보수체계 도입
공단은 그동안 퇴적적립금 고갈로 재무 건전성이 위협받아 왔다. 이에 직원들의 임금 상승을 일부 유보하는 고통 분담이 불가피했다는 설명이다.
특히 이번 합의에는 정부가 추진하는 직무·성과 중심 보수체계 개편이 부분 도입돼, 공공기관 자구 노력이 정부 정책 방향과 조화를 이뤘다는 점에서 주목된다.
■ “희생이 아닌 미래를 위한 투자”
이번 합의는 복수노조 체제에서 오랜 기간 이어져 온 갈등을 소통 경영으로 극복하고 신뢰를 회복한 결과이기도 하다. 김영진 이사장은 선언식에서 “조직 위기를 극복하기 위해 모든 구성원이 희생과 책임을 나누는 모습이야말로 진정한 공공성의 실천”이라고 강조했다.
곽은석 공단 노조 위원장은 “조합원들의 어려운 선택 덕분에 합의가 가능했다”며 “노사·노노가 갈등을 넘어 연대하는 문화를 만들겠다”고 밝혔다. 박종항 변호사 노조 위원장도 “이번 단체협약은 희생이 아니라 미래를 위한 투자”라며 “국민에게 더 나은 법률복지를 제공하는 과정”이라고 말했다.
■ 4년 만의 신규 채용…청년에게 기회 열린다
임금 감액으로 확보한 재원은 단순한 재정 개선에 그치지 않고, 청년 채용 확대에 사용된다. 공단은 4년 만의 공개 채용을 통해 청년들에게 일자리를 제공해 사회적 책무를 다하고, 법률복지 개선을 위한 새로운 출발점으로 삼겠다는 계획이다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
