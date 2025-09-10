본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
“난 한국인 파라오” 서울서 만나는 중동 문화
동아일보
입력
2025-09-10 03:00
2025년 9월 10일 03시 00분
박형기 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250910/132353390/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
9일 서울 종로구 광화문광장에서 2025 살람서울 페스티벌이 열려 시민들이 옛 이집트 복장을 한 채 축제를 즐기고 있다. 이날 축제는 중동 문화를 알리기 위해 서울특별시관광협회와 한국-아랍소사이어티가 서울시, 외교부의 후원으로 개최했다.
#살람서울 페스티벌
#중동 문화
박형기 기자 onehsot@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
‘장관급’ 된 박진영 “K팝이 세계교류 장 되도록 지원”
“SNS 아닌 부패를 차단하라” 시위 앞장선 네팔 Z세대
정청래 “국힘 과거 단절 못하면 해산 대상” 내란 26회 언급, 협치는 ‘0’
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
0
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0