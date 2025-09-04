내란 특검, 與박선원 의원 참고인 조사…‘평양 드론’ 관련

내란 특검팀(특별검사 조은석)이 4일 더불어민주당 박선원 의원을 참고인 신분으로 소환해 조사하고 있다.
박지영 특검보는 이날 정례브리핑을 통해 “오늘 오후 2시부터 외환 의혹과 관련해서 박선원 민주당 의원에 대한 참고인 조사를 진행하고 있다”고 밝혔다.
박 의원은 윤석열 전 대통령 취임 초기부터 비상계엄 모의가 본격화됐다고 주장하는 등 내란·외환 관련 의혹을 지속 제기해왔다. 그는 지난해 평양 상공에서 발견된 무인기가 윤 전 대통령의 지시로 국방과학연구소에서 드론작전사령부로 우회 납품됐다며 무인기 관련 의혹도 제기했다.
특검팀은 이날 국민의힘 원내대표실에 대한 압수수색과 관련해서는 “형사소송법 절차에 따른 원만한 진행을 위해 현재 협의 중에 있다”고 밝혔다.
이날 오전부터 특검팀은 국민의힘 원내대표실과 원내행정국 등에 대한 압수수색에 재차 나섰다. 지난 2일부터 연속 3일째 시도다. 당시 특검팀은 원내대표실 압수수색을 시도했으나 야당 측 반발에 막혀 실패한 바 있다. 압수수색 영장 집행 기한은 5일까지인 것으로 알려졌다.
또 국민의힘 측에서 압수수색과 관련해 특검팀을 고발한 것과 관련해서는 “현재 이뤄지고 있는 압수수색은 모두 형소법 절차에 따라 이뤄졌다”는 입장을 밝혔다.
박 특검보는 “추경호 의원에 대해서도 피의자의 경우에는 영장 교부하도록 돼있고, 피의자가 아닌 참고인의 경우에는 영장을 제시하도록 돼있다”며 “피의자가 아닌 다른 분에 대해서는 충분히 내용을 숙지할 수 있도록 영장을 제시했고, 사진 촬영까지 다 이뤄졌다”고 설명했다.
전날 추 의원의 사전 계엄 인지 여부 등 모든 가능성을 열어두고 수사하고 있다고 밝힌 것과 관련해선 “2024년 3월부터 비상대권에 대한 이야기가 나왔으니, 오며가며 만나는 과정 속에서 그런 걸 들었을 가능성도 배제할 수 없다는 측면을 말씀드린 것”이라고 설명했다.
한편 ‘국민의힘 나경원 의원에 대한 수사는 언제 이뤄지는지’라는 취재진의 질문에 박 특검보는 “나경원 의원은 당시 국회에 들어오지 못했다. 국민의힘 의원들을 상대로 의사를 전파하거나 이런 내용은 확인이 안 된 것으로 안다”며 “(비상계엄 직후 윤 전 대통령과)전화를 했다고 해서 모든 사람이 수사의 대상자가 되는 것은 아니다”라고 말했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
