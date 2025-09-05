기회균형 특별전형 신설… 정원 내 65명 선발

용인대학교(총장 한진수)는 2026학년도 수시모집에서 학생부교과 및 실기고사 위주로 정원의 약 80%를 선발한다. 세부적으로는 정원 내 1018명(일반학생 전형 451명, 교과성적우수자 특별전형 82명, 자율전공 특별전형 237명, 기회균형 특별전형 65명, 체육우수자 특별전형 183명)을 선발한다. 정원 외 선발은 69명(기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 10명, 농어촌학생 특별전형 41명, 특성화고교졸업자 특별전형 18명)이다.
올해 신설된 기회균형 특별전형은 기초생활수급자, 차상위계층 대상자, 한부모가족 지원 대상자, 농어촌 학생, 국가보훈대상자에 해당하는 자만 지원할 수 있다. 일반학생 전형 및 기회균형 특별전형의 연극학과는 단계별 전형을 실시하므로 원서접수 전 유의 사항을 확인해야 한다. 지난해까지 학교폭력조치사항이 체육우수자 특별전형에만 반영됐지만 올해부터는 모든 전형에 반영된다.
자율전공 특별전형은 무전공학부, 무도계열전공학부, 체육계열전공학부, 문화예술계열전공학부, 인문사회계열전공학부, 자연계열전공학부를 선발한다. 정원 내 인원에서 약 23%를 선발(237명)하며 일반학생 전형 및 기타 특별전형(지원 자격 충족 시)과 복수 지원이 가능하다. 비교과 영역은 반영하지 않고 학생부 교과성적 100%로 선발한다. 자율전공 특별전형으로 입학하는 무전공학부 학생들은 2학년 진급 시 유도경기지도학과, 특수체육교육과, 물리치료학과를 제외한 모든 학과를 선택해 진학할 수 있다. 각 계열별 전공학부 학생들은 위 3개 학과를 제외한 해당 계열 내에서 자유롭게 학과를 선택해 진학할 수 있다. 다만 국내 고등학교 학교생활기록부(3개 학년)가 없는 자, 검정고시 출신자, 외국 고등학교 출신자는 지원이 불가하다.
일반학생 전형에서 인문사회·자연과학 계열은 학교생활기록부 교과성적 100%로 선발하며 비교과 영역은 반영하지 않는다. 예체능 계열은 학생부 30%, 실기고사 70%가 반영되며 실질반영비율 또한 동일하게 적용된다.
교과성적우수자 특별전형은 인문사회·자연과학계열에서 학생을 모집하며 학생부 100%로 선발한다.
일반학생 전형과의 차이점은 수능최저학력기준이 적용된다는 점이다. 인문사회 및 자연과학 계열의 경우 국어, 영어, 수학 중 2개 영역 등급의 합이 8등급 이내여야 하고 경찰행정학과의 경우 국어, 영어, 수학 영역 등급의 합이 9등급 이내여야 한다. 다만 국내 고등학교 학교생활기록부(3개 학년)가 없는 자, 검정고시 출신자, 외국 고등학교 출신자는 지원할 수 없다.
체육우수자 특별전형은 반드시 입상 실적이 있어야 한다. 실기고사를 실시하지 않는 학과는 학생부 30%(교과 24%+출결 6%), 입상 실적 70%로 선발하며 실기고사를 실시하는 학과는 학생부 30%(교과 24%+출결 6%), 전공실기 40%, 입상 실적 30%로 선발한다.
용인대는 스포츠, 문화예술, 보건복지 특성화 대학으로 특히 무도·체육·예술 분야 비중이 높다. 해당 계열에서는 대부분 실기고사를 실시하는데 지원하는 학생은 반드시 모집요강에 제시돼 있는 실기고사 방법 및 준비사항을 숙지한 후 실기고사에 응시해야 한다.
수시모집 내 각 전형별 지원 자격을 충족한 경우 복수지원이 가능하며 각 전형의 한 개 모집단위에만 지원할 수 있다. 또 모집단위별 전공 구분이 있는 모집단위의 지원자는 하나의 전공 종목을 선택해 지원해야 한다.
원서접수는 오는 8일부터 12일까지다. 전형일은 단계별 전형 및 체육우수자 특별전형에 따라 다소 상이하니 모집요강의 전형 일정과 입학관리실 홈페이지 공지사항을 참고해야 한다.
