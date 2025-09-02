내일부터 먹거리-놀거리 넘치는 별찌야시장 열린다

28일까지 경산공설시장서 운영
경북 경산시는 3일부터 28일까지 4주 동안 경산공설시장에서 ‘별찌야시장’을 운영한다고 1일 밝혔다. 야시장은 매주 수요일부터 일요일까지 주 5일 열린다.
2만 원 이상 구매시 재방문 혜택권
현장에서는 닭꼬치, 떡볶이, 곱창구이, 수수부꾸미 등 다양한 먹거리를 맛볼 수 있으며, 장신구와 의류 등을 판매하는 플리마켓도 마련됐다. 요일별 테마에 따라 매일 다른 즐길 거리가 제공된다. 특히 목요일과 금요일에는 여성가요제와 별찌가요제가 열려 전국에서 모인 참가자들이 끼와 매력을 뽐낸다.
또 야시장에서 2만 원 이상 구매한 고객에게는 재방문 혜택권이 제공된다.
조현일 경산시장은 “별찌야시장은 시민과 상인이 함께 만들어가는 지역 상권 활력 프로젝트”라며 “남녀노소 누구나 즐기고 추억을 쌓을 수 있는 축제가 되기를 바란다”고 말했다.
명민준 기자 mmj86@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0