일가족 탄 SUV 신호위반해 충돌…70대 부부 숨지고 7명 부상

충남 천안에서 신호 위반 교통사고로 70대 부부가 숨지고 5명이 중상을 입는 등 총 9명의 사상자가 발생했다.
지난달 31일 오후 6시 53분경 충남 천안시 서북구 불당동 희망로 사거리에서 직진하는 택시와 신호를 위반하고 좌회전하는 팰리세이드가 충돌하는 사고가 났다. 택시는 팰리세이드 뒤에 오던 SM5와 2차 추돌했다.
이 사고로 팰리세이드에 타고 있던 70대 부부가 숨졌고, 동승자 3명도 중상을 입어 병원에서 치료 중이다. 택시에 타고 있던 베트남 국적 외국인 2명도 크게 다쳐 병원에서 치료를 받고 있으며, SM5 차량 운전자와 동승자는 경상을 입어 병원으로 옮겨졌다.
이날 사고는 팰리세이드가 신호를 위반하고 좌회전하다 직진하는 택시와 부딪히면서 발생했다. 당시 팰리세이드에는 일가족 6명이 타고 있던 것으로 알려졌다.
경찰은 CCTV와 블랙박스 등 사고 영상 등을 통해 신호 위반 사실을 확인하고 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
