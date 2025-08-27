충암고 출신 해경 간부, 계엄 가담 의혹 압수수색

내란 특검(특별검사 조은석)이 ‘계엄 가담 의혹’이 제기된 해양경찰청 간부에 대해 압수수색에 나섰다.
특검은 26일 오전 인천 연수구 해경 본청 사무실과 안성식 전 해경 기획조정관 관사 및 자택 등 3곳을 압수수색했다고 밝혔다. 박지영 특검보는 이날 브리핑에서 “이번 사건은 비상계엄 직후 해경 간부회의 내용 관련으로 특검의 인지 수사”라고 설명했다.
안 전 조정관은 지난해 12월 3일 계엄 선포 직후 열린 해경 내부 회의에서 “직원들의 총기 휴대와 합수부 구성 시 수사 인력 파견이 필요하다”는 취지로 발언하는 등 계엄에 가담하려 했다는 의혹을 받고 있다. 그는 “일선 해양경찰서 유치장 정비가 필요하다”고 주장한 것으로도 알려졌다. 안 전 조정관은 윤석열 전 대통령, 김용현 전 국방부 장관과 같은 충암고 출신이다. 그는 윤 전 대통령 당선 후 해경 출신으로는 처음으로 대통령직인수위원회에 파견되기도 했다.
김건희 특검(특별검사 민중기)은 ‘건진법사 청탁 의혹’과 관련해 국민의힘 권성동 의원을 27일 피의자 신분으로 불러 조사한다. 특검은 통일교 현안을 청탁하기 위해 윤영호 전 통일교 세계본부장(구속 기소)이 건진법사 전성배 씨(구속)와 소통하며 권 의원에게 억대의 정치자금을 건넨 정황을 포착하고 권 의원을 출국금지하는 등 수사를 본격화하고 있다. 권 의원은 “특검 측이 주장하는 모든 사안에 대해 결백하기에 당당하다”고 밝혔다.
특검은 전 씨가 2023년 2월경 윤 전 본부장에게 “당 대표 김기현, 최고위원 박성중 조수진 장예찬으로 정리하라네요”라는 취지로 보낸 문자메시지 내역을 확보하고 통일교가 조직적 차원에서 국민의힘 당 대표 선거에 개입했다는 의혹에 대해서도 수사를 확대하고 있다.
