도미노피자 홈피 마비, 파리바게뜨 매대 텅텅…무슨 일이?

주말 사이 그야말로 도미노피자 대란이 일어났다. SK텔레콤이 ‘T멤버십 고객 감사제’ 이벤트를 벌였는데, 한꺼번에 많은 양의 주문이 몰리면서 홈페이지 접속이 마비되거나 재료 소진으로 주문이 불가한 사태가 벌어진 것. 일부 고객들 사이에선 “피자 한 판 먹기가 너무 힘들다. 농락 당한 느낌” “이걸 쓰라고 준 거 맞느냐, 더 화나게 만든다” 등 불만이 이어졌다.25일 유통업계에 따르면 전날 도미노피자 홈페이지와 애플리케이션(앱)에서는 접속 지연 등이 발생했다. SK텔레콤은 최근 유심 해킹 사태로 인해 고객 보상책 일환으로 도미노피자 할인(포장 60%, 배달 50%) 이벤트를 진행 중이다. 하지만 행사 첫 주말이었던 23~24일 피자를 주문하려는 고객이 대거 몰리면서 홈페이지·앱 접속 장애가 발생했다. 실제로 기자가 같은 날 오후 4시 15분경 도미노피자 홈페이지에 접속해본 결과, ‘서비스 접속 대기 중’이라며 ‘33분 30초(3417명) 남았다’는 메시지가 떴다. 피자를 주문하기 위해 30여 분을 기다려야 한다는 것이다.

이같은 대란은 앞서 진행된 ‘파리바게뜨 할인’ 이벤트 당시에도 있었다. SK텔레콤은 도미노피자 할인 이벤트 직전인 이달 11일부터 20일까지 파리바게트 50% 할인 쿠폰을 제공해 동기간 안에 다 쓰도록 했다. 이때도 일부 매장은 일찍 도착해야만 빵을 구매할 수 있어 고객들 사이에선 불만이 나온 바 있다. 당시 파리바게뜨를 이용했던 고객들은 “(오후) 3시에 가니 (빵이) 전멸이었다. 아무것도 없더라” “오후 4시쯤 갔는데 슈크림 7~8개만 남아 있더라” “이벤트 마지막 날 부랴부랴 갔는데 빵이 없어서 쿠폰을 못 썼다” 등의 후기와 함께 텅 빈 매대 사진을 올렸다.

일각에선 쿠폰 사용 기간이 비교적 짧기 때문에 사람들이 몰리는 것이란 지적이 나왔다. SK텔레콤은 고객 감사 할인 혜택으로 총 3가지를 준비했다. 스타벅스 아메리카노 1잔 무료 쿠폰과 파리바게트, 도미노피자 50% 할인 쿠폰이다. 스타벅스 쿠폰은 사용 기간이 두 달가량으로 길지만 파리바게트는 열흘, 도미노피자는 15일 안에 사용해야 한다. 이에 한 고객은 “좀 넉넉하게 해주지. 덜 감사한 느낌”이라고 비꼬았다. SK텔레콤은 쿠폰 사용 고객이 몰리자 앱을 통해 “사전 예약 기능을 활용하라” “여유 있게 이용 부탁드린다” 등의 메시지를 띄웠다.