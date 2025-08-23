청주서 전자발찌 끊고 도주 40대 성범죄자, 부산서 검거

법무부 보호관찰을 받던 40대 성범죄자가 위치추적 전자장치(전자발찌)를 훼손하고 도주했다가 부산에서 붙잡혔다.
23일 법무부와 청주보호관찰소에 따르면 보호관찰을 받던 A씨(46)는 전날 오후 6시 41분경 충북 청주시 남이면 척북리에서 전자발찌를 훼손하고 도주했다.
청주보호관찰소는 A씨를 공개수배했다. A씨에 대해서는 앞머리가 짧고 짙은 쌍커풀에 마른 몸매를 지녔으며, 키 180㎝, 몸무게 70㎏가량이라고 밝혔다.
A씨는 도주 당시 어두운색 캡 모자와 상·하의를 착용한 것으로 알려졌다. 고양이 캐릭터 그림이 그려진 커다란 비닐 쇼핑백을 소지했으며, 웃는 표정으로 어리숙한 말투를 사용하는 특징이 있었다고 한다.
A씨는 도주 17시간만인 이날 오전 11시 30분경 부산 금정구 구서역 인근 노상에서 경찰에게 검거됐다.
A씨는 검거될 당시 법무부가 공개수배한 내용과 흡사한 모습이었던 것으로 전해졌다.
