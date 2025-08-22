이륙뒤 조류충돌…156명 탄 진에어 인천공항 긴급회항

부산발 베트남행 여객기 엔진 손상
부산에서 베트남 나트랑으로 향하던 진에어 여객기가 조류와 충돌해 인천국제공항으로 회항했다.
22일 진에어 등에 따르면 전날 오후 7시 55분경 부산 김해국제공항에서 이륙한 진에어 LJ115편이 새와 충돌하는 ‘버드 스트라이크’로 엔진 이상이 발생했다. 나트랑까지 운항이 불가능한 상황에서 여객기는 연료를 소진하는 작업을 벌인 뒤 인천공항으로 회항했다. 이 여객기에는 승무원 6명과 승객 150명이 타고 있었다.
여객기는 오후 10시 50분경 인천공항에 착륙했다. 대체항공편은 이날 0시 11분경 나트랑으로 출발했다. 진에어 측은 김해공항으로 돌아가지 않은 데 대해 연료를 소진하고 나면 커퓨타임(야간 이착륙 금지시간)에 걸려 인천공항으로 회항한 것이라고 설명했다. 김해공항의 커퓨타임은 오후 11시부터 이튿날 오전 6시까지다.
한편 진에어는 해당 여객기에 대해 안전 점검을 진행했으며 구체적인 사고 내용은 조사 중이다.
