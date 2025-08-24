“근육질 몸에 사는 또 다른 나”… 7개 인격 가진 헬스맨의 충격 고백 [그! 사람]

오성진 씨(45)는 프로 보디빌더다. 보디빌딩 단체 8곳에서 프로카드를 획득하고, 심사위원으로도 활동해온 20년 경력의 헬스트레이너다. 각종 보디빌딩 대회에서 120개가 넘는 메달(금메달 73개)을 획득했다.
그러나 그의 일상은 단순한 운동 기록만으로 설명되지 않는다. 2020년 성진 씨는 해리성 정체감 장애(dissociative identity disorder) 진단을 받았다.
|“내 안의 7개의 나, 트라우마가 만든 존재”
해리성 장애란 자신이 누구인가에 대해 혼돈스러워하고 때로는 자신을 다수의 인격으로 경험하는 장애를 말한다. 이들이 갖는 다중 인격의 수는 평균 5~10가지 정도다.
이 장애는 감당하기 어려운 고통을 마주했을 때 스스로를 지키기 위한 방어 기제로 발현된다. 견디기 힘든 순간 자아가 분리되어, 다른 인격이 그 고통을 짊어지는 방식이다.
성진 씨도 마찬가지였다. 그의 삶을 크게 뒤흔든 건 과거의 극심한 트라우마였다. 어린 시절 당한 끔찍한 성추행과 성폭행의 고통이 지금의 다른 인격들을 만들어냈다.
그는 사회 속에서 7개의 인격으로 삶을 바라본다. 그중 스스로 인지가 가능한 것은 3개뿐. 주인격인 40대 남성 ‘오성진’, 과거의 기억을 지닌 30대 여성 ‘강순’, 그리고 이러한 극단적인 갈등을 조율하는 ‘관리자’가 그것이다.
처음 자신의 인격을 인지한 것은 35살 무렵. 동생의 심장 수술을 지켜보던 새벽 또다시 극심한 스트레스 상황에 놓이며 여성 인격의 존재가 더 크게 드러났다.
어느 날은 자신도 모르게 찍힌 여장 영상을 휴대폰에서 발견하기도 했다. 처음엔 두려움과 혼란도 컸다. 하지만 그는 아내와 함께 용기 내어 병원을 찾았다.
이후 5년 동안 치료와 자기 인식의 시간을 거치며, 인격을 부정할 때마다 병세가 악화되는 현실을 마주했다.
|“전 재산 다 주고 양육비 보내줄 테니 떠나줘”
성진 씨는 20대 초반 아내를 만나 3년간 연애 끝에 결혼했다. 현재는 초등학교 5학년인 쌍둥이 아들을 슬하에 두고 있다.
해리성 정체감 장애를 진단받던 날, 아내는 아무 말 없이 울었다. 성진 씨는 자신의 상태가 아들들에게 정서적으로 좋지 않을까봐 두려웠다.
“전 재산 다 주고 양육비 보내줄 테니 이혼하자고 했는데, 아내가 아무 말 없이 곁을 지켰어요. 지금까지 저한테 되게 잘해줘요. 뭐든지 변함없어요.”
가족은 그의 삶의 버팀목이다. 아내는 강순 인격이 나타날 때마다 조심스럽게 메이크업을 해주고, 옷을 골라주며 그의 존재를 존중했다. 때로는 같이 교복을 입고 놀이공원으로 놀러가기도 했다.
“아내는 이제 난리 났죠. 나이 먹으면 나한테 복수한다고 했으니까요. 고생하잖아요. 나이 먹으면 밥도 안 차려준다는데 저한텐 큰 문제라서요.(웃음)”
성진 씨는 아이들에게는 ‘아빠가 공연을 해서 돈을 번다’고 설명하며 혼란을 최소화했다. 그는 자신을 완벽한 아빠라 생각하지 않는다. 다만 가족을 지키고 행복하게 만들기 위해 노력하는 아빠로 남고 싶어 했다.
“다정하고 멋진 아빠가 되어야 하는데, 그런 게 미안하죠… 가족들에게 좋은 아빠로 기억되고 싶어요. 아픈 아빠가 아닌, 멋진 아빠로 기억되고 싶습니다.”
그는 인생에서 가장 긴 시간을 보낸 40대 남성 오성진을 주인격으로 살아가고 있다.
각 인격들은 MBTI 성향도 달랐다. 다른 인격들과 달리 ‘관리자’는 J 성향을 보였고, 자신을 드러내는 것을 꺼려했다.
“관리자 인격이 없었으면 전 벌써 죽었을 거예요. 서로 너무 극단적으로 대립하니까, 살아남기 위한 중재자가 나타난 거예요.”
성진 씨는 가족들을 생각하고 챙기지만, 과거 다른 인격들은 가정이 있건 말건 신경쓰지 않았다. 그러나 아내의 노력과 인격 간의 배려가 계속되며 이제는 또 다른 가족 구성원이 됐다.
병원에서 해리성 정체감 장애를 진단 받은 후, 그는 팔 안쪽 자신만 볼 수 있는 곳에 강순의 얼굴 타투를 새기기도 했다.
“사람은 기억이 있기 때문에 존재하는 거잖아요. 내가 그 기억을 갖고 있다는 건, 그 사람을 존중한다는 의미예요.”
그는 여성 호르몬 치료와 성형수술도 병행했다. ‘여자가 되기 위해서’가 아니라, 서로 다른 인격들이 평화롭게 공존하며 존중받기 위해서였다.
성진 씨의 소망은 단순하지만 깊다. 아이들이 건강하고 행복하게 자라길, 아내가 웃으며 살아가길 바라는 마음뿐이다. 자신에 대한 오해로 가족들이 상처받지 않기를 바랐다.
“모든 사람들이 행복했으면, 서로 좋은 감정으로 어울리고 사이좋게 지냈으면 좋겠어요. 제 삶은 어설프지만, 잔잔히 아름다웠으면 좋겠습니다. 우주에 비하면 지구는 모래알 같잖아요.”
성진 씨는 오늘도 서로 다른 인격들과의 조화를 이루기 위해 끊임없이 노력하며 살아가고 있다. 그의 눈빛에는 수많은 싸움과 갈등, 그리고 가족에 대한 책임과 사랑이 담겨 있었다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0