내란특검, 국회사무처 압수수색…계엄 해제 의결 관련

12·3 비상계엄 선포 사건을 수사 중인 내란 특검(특별검사 조은석)이 21일 국회사무처를 압수수색했다. 계엄 당일 및 이튿날까지 이어진 국회의 계엄해제 요구 결의안 의결 과정을 들여다보는 것으로 풀이된다.
내란 특검은 이날 오전 서울 여의도 국회사무처에 수사관 등을 보내 각종 자료를 확보했다. 압수수색은 국회사무처만을 대상으로 진행됐다. 계엄 해제 표결 방해 의혹과 관련해 국회사무처를 압수수색한 것은 이번이 처음이다.
특검은 비상계엄 당시 추경호 전 원내대표 등 국민의힘 지도부가 국회의 계엄 해제 요구 결의안 표결을 방해했다는 의혹을 수사 중이다. 추 전 원내대표는 계엄선포 직후 의원총회 장소를 국회로 공지했다가 여의도 당사로 변경했다. 이후 다시 국회로 안내했다가 다시 당사로 돌리는 등 장소 공지를 여러 차례 변경했다.
특검은 이로 인해 상당수 국민의힘 의원들이 표결에 참여하지 못한 것으로 보고 있다. 당시 해제 요구안 표결에는 국민의힘 의원 18명만 참여했다.
앞서 특검은 11일 국민의힘 김예지·조경태 의원을 참고인으로 불러 조사했다. 김 의원은 특검에 출석하는 길에 기자들과 만나 “본회의장으로 부르시기도 하고 중앙당 당사 3층으로 부르시기도 하고 그게 몇 번 교차됐다. 혼선이 있었다”고 말했다. 조 의원도 조사를 마친 뒤 “(12·3 비상계엄 당일) 텔레그램을 통해 적극적으로 당사로 오라고 했던 분들에 대해서도 조심스럽지만 조사를 해야 할 부분이 있을 것으로 본다”고 말했다.
