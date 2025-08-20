부정선거 주장 황교안 ‘대선 방해 혐의’ 압수수색…강제수사 돌입

경찰이 부정선거 의혹을 주장해온 황교안 전 국무총리에 대해 선거 방해 혐의 등으로 강제 수사에 착수했다.
20일 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 10시경 황 전 총리가 설립한 ‘부정선거부패방지대(부방대)’ 용산구 사무실에 수사관을 보내 압수수색을 실시했다. 경찰은 사무실 PC와 문서 등을 확보할 예정이라고 밝혔다. 이번 수사는 중앙선거관리위원회(중앙선관위)가 지난 5월 27일 황 전 총리와 부방대를 공직선거법 위반 혐의로 고발한 데 따른 것이다.
선관위는 당시 부방대가 대선을 앞두고 회원들에게 투·개표 업무를 방해하는 방법을 교육하고 무효표 발생을 유도했다며 “유사 기관 설치와 투표 간섭은 명백한 위법”이라고 지적했다. 황 전 총리가 자신의 유튜브 채널에 공개한 압수수색 영장에는 경찰이 그가 페이스북과 유튜브에 올린 ‘부정선거 사례’ 게시물들을 범죄사실로 적시한 내용이 담겨 있었다.
황 전 총리는 이날 유튜브 방송을 통해 “자유와혁신 당사가 압수수색을 당해 변호사가 올 때까지 수색을 못하도록 차단하고 있다”며 “(이번 압수수색은) 신생 정당에 대한 정치적 탄압”이라고 주장했다. 자유와혁신은 황 전 총리가 지난달 창당한 정당으로, 현재 황 전 총리가 대표를 맡고 있다. 황 전 총리 측은 이번 압수수색을 집행한 서울청 수사관 등 20여 명을 상대로 법적 조치를 취하겠다는 방침도 내놨다.
부방대는 황 전 총리가 2022년 설립한 단체로, 제21대 국회의원 선거부터 부정선거 의혹을 제기해왔다. 이들은 사전투표와 본투표 간 득표율 차이를 근거로 “선거가 조작됐다”는 주장을 이어왔다. 이에 대해 선관위와 법원은 이미 여러 차례 “근거 없다”는 판단을 내린 바 있다.
