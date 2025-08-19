국토부 “현대ENG 영업정지 검토”…세종안성고속도로 붕괴 책임

2월 교량 상판 구조물 붕괴 사고로 4명 사망
“스크류잭 임의 제거와 안전기준 위반이 원인”
올해 2월 작업자 4명이 숨지고 6명이 다친 세종-안성 교량 붕괴 사고를 조사한 국토교통부가 시공사 현대엔지니어링(현대ENG)에 대해 영업 정지를 검토하겠다고 19일 밝혔다.
이날 국토부 건설사고조사위원회(위원장 오홍섭 교수, 이하 사조위)는 세종-안성 고속도로 건설공사 중 청용천교 붕괴 사고 원인 조사 결과와 재발방지대책을 발표했다. 올해 2월 25일 오전 9시 50분경 당시 청용천교 위에 작업 중이던 런처(거더 운반 장치)가 이동하던 도중 위에 있던 거더가 전도돼면서 공사 중인 교량이 무너졌다.
사조위는 ‘스크류잭’이라고 불리는 전도방지시설을 임의로 제거한 것이 결정적인 사고 원인이라고 발표했다. 안전인증 기준을 위반해 런처를 후방으로 이동한 점도 사고의 원인이 됐다고 덧붙였다.
사조위는 시공사인 현대ENG가 하도급사의 스크류잭 제거 사실을 파악하지 못했다고 밝혔다. 또 해당 런처는 전방 이동 작업에 대해서만 안전 인증을 받았는데 후방 이동 작업까지 포함하는 등 관련법을 위반에 안전 관리 계획서를 작성했다고 결론냈다. 문제의 이 계획서를 시공사와 발주청이 수립, 승인했다.
사조위는 사고 당일에도 전반적으로 현장의 관리, 감독이 부실했다고 설명했다. 시공 계획에 나와있던 런처 운전자와 사고 당일 작업일지의 운전자가 서로 달랐다. 작업일지 상의 운전자는 작업 도중 다른 크레인을 조정하기 위해 현장을 이탈했다.
사고 이후 남은 잔여 구조물도 정밀 조사가 필요하다. 사조위는 기둥과 기초 접합 부위의 손상, 콘크리트 압축 강도 미달 등이 발견됐기 때문에 보수나 재시공 여부를 결정해야 한다고 발표했다.
국토부는 사조위 조사결과 및 특별점검 결과를 관계부처, 지자체 등에 즉시 통보하고 각 행정청은 소관 법령에 따라 벌점·과태료 부과, 영업정지 처분 등을 검토하는 등 엄중한 조치를 할 예정이라고 밝혔다.
김태병 국토부 기술안전정책관은 “이번 사고의 경우 사망자 수가 많은 중대사고이기 때문에 국토부 직권으로 제재 수위를 검토할 예정”이라며 “4~5개월에 걸쳐 이의신청과 심의, 행정처분 심의위원회 등을 통해 정할 것”이라고 말했다. 이어 “(시공사인) 현대엔지니어링은 올해 사고가 3건 발생했고 사망자 수가 총 6명”이라며 “특별점검과 불법 하도급 점검 결과에 따라 사망사고, 고의성, 안전관리 위반 등을 종합적으로 판단해 처분을 결정할 것”이라고 덧붙였다.
오홍섭 사조위원장은 “사고 조사 결과를 정리·보완해 8월 중 국토교통부에 최종보고서를 제출할 예정”이라며, “다시는 안타까운 사고가 발생하지 않도록 국토교통부 등 관계기관의 조속한 제도개선이 이뤄지길 바란다”고 밝혔다.
주관 시공사인 현대엔지니어링은 입장문을 통해 “시공 현장에서 발생한 인명사고로 희생되신 분들과 부상을 입은 분들께 깊은 애도를 표하며 진심으로 사과드린다”며 고개를 숙였다.
