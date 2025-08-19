특검 “김건희, 말끝마다 거짓말”… 사라진 샤넬백-5000만원 시계 추적

[김건희 구속후 2차 소환]
金 “기억 안나” 2차조사도 진술 거부
특검 “명품 은폐-모조품 바꿔치기 등, 적극적 증거인멸 정황… 내일 재소환”
“시계 받고 번호 지우라해” 진술 확보
“잘 모르겠다. 기억이 나지 않는다.”
김건희 특검(특별검사 민중기)이 18일 김건희 여사를 구속 후 두 번째로 불러 7시간 가까이 조사했지만 김 여사는 대부분 이렇게 진술했다고 한다. 특검은 김 여사의 진술이 객관적인 물증에도 부합하지 않는 등 신빙성이 떨어진다고 보고 20일 오전 10시 김 여사를 다시 불러 조사하기로 했다.
특검은 김 여사가 기업 등으로부터 받은 수억 원대의 뇌물성 명품들을 숨겨놓거나 모조품으로 바꿔치기 하는 등 적극적으로 증거인멸에 나선 것으로 보고 진품의 행방을 쫓고 있다. 특검 관계자는 “김 여사가 말끝마다 거짓말을 하고 있다”며 “수사는 이제 시작”이라고 했다.
● 특검 “김건희 거짓말 너무 많이 해”
김 여사는 18일 서울 종로구 KT광화문빌딩웨스트에 있는 특검 사무실로 나와 오전 10시부터 공천 개입 혐의에 대해 1시간 42분간 조사를 받았다. 점심식사와 조서 열람을 마치고, 오후 2시 반경부터는 도이치모터스 주가조작 혐의에 대해 1시간 32분 동안 조사받은 뒤 오후 4시 37분경 수감 중인 남부구치소로 돌아갔다.
이날 조사에서 특검은 김 여사가 주가조작에 가담한 정황이 드러난 통화 녹음파일 등 물증을 제시했지만 김 여사는 진술거부권을 행사하거나 “기억나지 않는다”며 답하지 않았다고 한다. 특검 관계자는 “김 여사가 거짓말을 너무 많이 한다”고 밝혔다. 특검은 김 여사가 2023년 말부터 의도적으로 명품을 공여자에게 돌려주면서 말 맞추기를 시도하거나 모조품을 사서 오빠를 통해 숨겨 놓는 등 증거를 인멸하려 한 정황을 포착하고 김 여사의 증거인멸 및 증거인멸 교사, 수사 방해 혐의에 대해서도 파헤친다는 방침이다.
특검은 우선 윤모 전 통일교 세계본부장이 통일교의 각종 현안 청탁을 위해 건진법사 전성배 씨를 통해 김 여사에게 건넸다는 8000만 원대 고가 명품의 행방을 찾는 데 수사력을 모으고 있다. 윤 전 본부장은 2022년 4월 초 전 씨를 통해 김 여사에게 802만 원(당시 가격 기준) 상당의 샤넬백을 건넸고, 같은 해 7월 1271만 원 상당의 샤넬백과 6220만 원대의 그라프 목걸이를 추가로 전했다. 이에 대해 전 씨는 “모두 잃어버렸다”고 주장하고 있다.
하지만 특검은 2022년 8월 윤 전 본부장이 “(김 여사에게) 잘 전달됐냐”고 전 씨에게 묻자, 전 씨가 “잘 전달됐다”고 답한 문자메시지 등을 토대로 김 여사에게 명품이 전달됐다고 보고 있다. 특검은 18일 윤 전 본부장과 전 씨 브로커로 알려진 이모 씨를 각각 구속 기소했다.
또 서희건설 이봉관 회장이 사위 인사 청탁과 함께 김 여사에게 건넨 총 1억 원대의 반클리프아펠 목걸이와 티파니앤코 브로치, 그라프 귀걸이 중에서 특검은 귀걸이의 행방도 쫓고 있다. 이 회장은 목걸이와 브로치는 2023년 말경 돌려받았다고 자수서에 썼다. 특검은 로봇개 사업가 서모 씨가 김 여사에게 건넨 5000만 원대 바쉐론 콘스탄틴 시계도 보증서와 상자만 확보해 실물이 어딨는지 찾고 있다. 한 검찰 출신 변호사는 “특검이 명품의 실물과 함께 대가성을 입증할 만한 진술을 추가로 확보한다면 알선수재나 뇌물죄 적용 등을 적극 검토해 볼 수 있을 것”이라고 말했다.
김 여사가 이 회장으로부터 건네받은 반클리프 목걸이를 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 순방 당시 착용했다가 2023년 말 돌려준 뒤, 모조품으로 알리바이를 꾸민 것 아니냐는 의혹도 특검은 규명할 방침이다. 특검은 김 여사의 친오빠 김진우 씨 장모집을 압수수색하면서 해당 목걸이 모조품을 확보했다. 김 여사는 구속 전 6일 특검에 나가 “홍콩에서 산 모조품”이라고 진술했는데, 이 회장의 자수서로 거짓말이라는 게 탄로 났다. 제3자가 김 여사의 지시를 받아 모조품을 구입한 뒤 바꿔치기했다면 김 여사에겐 증거인멸 교사 혐의와 수사 방해 혐의 등이 추가로 적용될 수 있다.
● 金 “빌려준 것 잘 썼다” “번호 지워라”
김 여사가 대가성 명품 공여자들에게 말 맞추기를 시도한 정황도 드러났다. 명품 시계를 건넨 서 씨는 “김 여사가 2023년 12월경 발신자 번호 표시 제한 상태로 전화해 ‘통화 기록과 내 전화번호를 지우라’고 했다”고 주장했다. 또 서 씨는 “특검에 나가 조사받기 5, 6일 전 김 여사와 연락을 주고받았던 휴대전화를 바닷가에 놀러 갔다가 빠트려 분실했고, 특검에도 그렇게 진술했다”고 말했다.
이 회장도 자수서에 “김 여사가 2023년 말부터 2024년 초까지 목걸이와 브로치를 돌려주면서 ‘빌려준 것 잘 썼다’고 전해 왔다”는 취지로 털어놨다. 당시는 김 여사의 디올백 수수 의혹이 불거지면서 특검법 논의가 이뤄지던 시기다. 김 여사가 다른 명품을 수수한 사실이 드러날까 봐 사전에 증거를 인멸하거나 말 맞추기에 나선 것으로 의심되는 대목이다. 특검은 김 여사가 건진법사 전 씨와도 비슷한 방식으로 명품을 숨기는 등 증거인멸을 한 게 아닌지 의심하고 있다.
이 밖에도 경기 양평고속도로 노선 변경 과정에 김 여사가 직간접적으로 개입했는지, 통일교의 각종 청탁 행위가 한학자 통일교 총재 등 윗선의 지시로 조직적으로 이뤄진 것인지 등도 특검 수사 대상이다. 카카오모빌리티와 HS효성 등 기업들이 ‘김건희 집사’로 알려진 김예성 씨 관련 기업에 ‘보험성 투자’를 했다는 의혹과 관련한 특검 수사도 진행 중이라 김 여사가 이권 등에 개입한 정황이 추가로 드러날 가능성도 적지 않다.
