“폭포수 맞으며 더위 잊어요”

17일 전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려진 가운데 전남 구례군 지리산 수락폭포를 찾은 피서객들이 15m 높이에서 쏟아져 내리는 폭포수를 맞으며 무더위를 식히고 있다.

#폭염#무더위#지리산 수락폭포
구례=박영철 기자 skyblue@donga.com
