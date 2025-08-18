본문으로 바로가기
사회
“폭포수 맞으며 더위 잊어요”
동아일보
입력
2025-08-18 03:00
2025년 8월 18일 03시 00분
박영철 기자
17일 전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려진 가운데 전남 구례군 지리산 수락폭포를 찾은 피서객들이 15m 높이에서 쏟아져 내리는 폭포수를 맞으며 무더위를 식히고 있다.
#폭염
#무더위
#지리산 수락폭포
구례=박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
