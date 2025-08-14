[단독]유재은-김동혁, 채상병 순직 8월에만 11회 통화…말 맞추기 의혹

채 상병 특검팀(특별검사 이명현)이 채 상병이 순직한 뒤인 2023년 8월 한 달 동안 국방부 유재은 전 법무관리관과 김동혁 전 검찰단장이 주고받은 11차례 통화 내역을 확보했다. 이 시기는 이시원 전 대통령공직기강비서관과 유 전 관리관이 26차례 통화한 시기와 겹친다. 특검은 대통령실과 국방부, 군검찰이 조직적으로 채 상병 사건 수사에 외압을 가했을 가능성이 있다고 보고 수사에 속도를 내고 있다.
14일 법조계에 따르면 유 전 관리관은 김 전 단장과 2023년 8월 12일부터 14일까지 매일 한 통씩 통화했다. 이는 국방부 조사본부가 임성근 전 해병대 1사단장을 경찰에 피의자로 이첩하는 내용의 중간보고서를 작성하던 때였다. 14일 조사본부가 중간보고서를 내자 법무관리관실과 검찰단은 동시에 “혐의가 인정되지 않는다”며 임 전 사단장을 이첩하지 말아야 한다는 의견을 냈다.
특검은 이들이 전화로 의견서 내용을 맞추고 조사본부 재검토에 개입한 것으로 보고 있다. 특히 유 전 관리관은 같은 달 12일 이 전 비서관과 세 차례 통화해, 대통령실의 조율 아래 김 전 단장과 사건 개입을 논의했을 가능성도 있다.
유 전 관리관과 김 전 단장은 군검찰이 박정훈 전 해병대 수사단장(대령)에 대한 구속영장을 청구한 30일 전후인 28일, 31일에도 통화했다. 특검은 군검찰이 박 대령 구속영장에 ‘윤석열 전 대통령의 격노는 박 대령의 망상’이라는 허위 내용을 기재했다고 보고 수사 중이다. 유 전 관리관과 이 전 비서관은 27일에도 세 차례 통화했다.
두 사람은 군검찰의 경북경찰청 사건 회수날인 8월 2일에도 전화를 주고받는 등 8월에만 총 11통 전화를 했다. 특검은 13일 김 전 단장을 불렀고, 18일 유 전 관리관을 불러 조사할 예정이다.
