서울 신규 입주 아파트 월세 비중 27→60%…6·27 대출규제 영향

지난해 하반기(7~12월) 입주 아파트의 임대차 계약 중 월세 비중이 늘어난 것으로 나타났다. 6·27 대출 규제에서 이른바 ‘갭투자’를 막기 위해 소유권 이전 조건부 전세대출을 금지한 것이 가장 큰 원인으로 보인다.
8일 직방이 국토교통부 실거래가시스템에 신고된 서울 아파트 전월세 거래내역을 분석한 결과 지난해 6·27 대출 규제 이후 서울에서 입주한 새 아파트 4개 단지의 월세 계약 비중은 평균 60%다. 같은 기간 서울 아파트 전체 임대차 계약에서 월세가 차지하는 비중이 45.8%인 것에 비해 14%포인트 이상 높은 수치다. 갱신 계약을 제외한 신규 계약의 월세 비중이 50%에 달한 것과 비교해서도 10%포인트 높았다.
새 입주 단지의 월세 비중이 높은 것은 전세자금대출 문턱이 높아진 데다 6·27 대출 규제에서 소유권 이전 조건부 전세대출을 금지한 영향이 큰 것으로 해석된다. 과거에는 입주아파트의 경우 집주인인 분양 계약자가 건설사로부터 소유권 이전을 받기 전에 임대를 놓고 세입자의 전세 보증금으로 분양 잔금을 치르는 경우가 많았다. 하지만 6·27 규제로 이런 소유권 이전 조건부 전세대출이 막히면서 임차인이 대출 없이 전세금을 지불하기 어려워지자, 보증금을 낮추고 월세로 전환한 것이다.
6·27 대책 이전인 2024년 하반기에 입주한 서울 4개 단지의 임대차 계약을 분석한 결과 입주 초기 전월세 계약 중 월세가 차지하는 비중은 27%에 불과했다. 나머지는 모두 전세 물량이었다. 이는 2024년 하반기 서울 아파트 전체 임대차 계약의 월세 비중이 평균 43%, 신규 계약의 월세 비중은 평균 45%인 것과 비교해 상대적으로 입주 단지의 월세 비중이 낮았다.
