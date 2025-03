KAIST “전기차 리튬배터리 충전 15분이면 된다”

최남순·홍승범 교수팀, 혁신적 배터리 전해질 기술 개발

초고속 충전에 300회 충·방전 후에도 94.2% 성능 유지

리튬이온 이동 최적화 전략, 드론·우주항공 등 활용 기대

ⓒ뉴시스

한국과학기술원(KAIST)은 생명화학공학과 최남순 교수팀이 신소재공학과 홍승범 교수팀과 협업해 새로운 전해질 용매 ‘아이소부티로니트릴(isoBN)’을 개발, 배터리 내 리튬 이온이동을 극대화시켜 상온에서 전기차 배터리의 충전시간을 15분 이내로 단축했다고 17일 밝혔다.이번에 연구팀은 전해질 내 용매화 구조를 조절하는 전략을 개발했다. 이를 통해 배터리의 핵심요소인 음극 계면층(SEI)의 형성을 최적화해 리튬이온 이동을 원활하게 하고 고속충전 시 발생하는 리튬전착이나 배터리 수명단축 등의 문제를 해결, 리튬이온전지의 충전속도를 대폭 향상시켰다.또 음극 계면층 위 또는 음극판 상단부(분리막과 접촉하고 있는 부분)에 금속리튬이 전착(Li plating)돼 충·방전이 불가능한 비가역적 리튬으로 배터리 수명단축과 단락에 의한 화재 위험이 높다.이번에 연구팀은 EC를 완전히 대체할 수 있는 새로운 전해질 용매인 ‘아이소부티로니트릴(isoBN)’을 배터리 전해질에 도입해 리튬이온의 탈용매화 에너지를 감소시키고 음극 계면층의 결정립 크기를 줄여 저온 및 상온에서 고속충전이 가능한 배터리 전해질 기술을 제시했다.

연구진은 리튬 이온과 약한 결합을 하는 isoBN 용매를 도입, EC 전해질 대비 55% 가량 낮은 점성(1.52 cP), 54% 높은 이온전도도(12.80S/㎝)를 갖는 고이온 전달성 전해질 시스템을 개발하는데 성공했다.특히 연구진은 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy)을 활용해 전해액 조성에 따라 리튬이온의 전도도가 달라지는 것과 음극계면층에서 리튬이온이 이동하는 것을 세계 최초로 영상화했으며 전해질 조성이 음극 계면층 결정립 크기에 큰 영향을 준다는 사실도 밝혀냈다.KAIST 생명화학공학과 최남순 교수, 송채은·한승희 연구원과 신소재공학과 홍승범 교수, 최영우 연구원이 공동 제 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 지난 11일 게재됐다.(논문명:Geometric Design of Interface Structures and Electrolyte Solvation Chemistry for Fast Charging Lithium-Ion Batteries)최남순 교수는 “이번 연구로 기존 고리형 카보네이트 전해질 소재(EC)의 한계를 극복하는 니트릴계 전해질 기술(isoBN)을 확보, 충전시간 단축에 따른 전기차 대중화를 앞당기는 데 큰 진전을 이루게 됐다”며 “향후 에너지저장시스템(ESS), 드론, 우주항공산업 등 다양한 분야에서 실용화될 수 있을 것”이라고 말했다.[대전=뉴시스]