잘못된 방향으로 향하고 택시기사가 대꾸 안하자 뛰어내려

뒤 따라 오던 차량에 치여 사망…법원 “예견·회피 어려운 사고”

18일 법조계에 따르면 대법원 3부(주심 엄상필 대법관)는 최근 교통사고처리특례법위반(치사) 혐의로 기소된 A 씨 등 2명에게 무죄를 선고한 원심을 확정했다.택시 기사 A 씨는 지난 2022년 3월 4일 저녁 8시 50분경 B 씨를 승객으로 태웠다.그러나 이를 모른 채 납치당하는 상황이라고 오해한 B 씨는 달리는 택시의 조수석 뒤쪽 문을 열고 그대로 뛰어내렸고, 뒤에서 달려오던 C 씨의 차량에 치여 사망했다. A 씨와 C 씨는 교통사고처리특례법위반 혐의로 재판에 넘겨졌다.1, 2심은 “A 씨는 피해자가 자동차 전용도로를 시속 80㎞ 이상의 속도로 주행하는 택시에서 뛰어내릴 것을 전혀 예견할 수 없었을 것으로 판단된다”고 밝혔다. 이어 “당시 시간이 야간이고 주변에 가로등도 없어 C 씨가 도로에 누워있던 피해자를 조기에 발견해 사고를 회피하기 어려웠을 것으로 보인다”면서 A 씨와 C 씨에게 모두 무죄를 선고했다.검사는 상고했지만, 대법원은 “원심 판단에 교통사고처리특례법위반죄에서의 업무상 주의의무와 상당인과관계에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다”며 판결을 확정했다.