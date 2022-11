경찰, 음주운전 사고 낸 경찰관에 ‘무혐의’…이유는?

술을 마시고 차를 몰다가 사고를 내고 도주한 현직 경찰관이 음주운전에 대해서는 무혐의 처분을 받아 논란이 되고 있다.인천경찰청 교통조사계는 21일, 중부경찰서 소속 경장 A 씨를 도로교통법상 사고 후 미조치 혐의로만 검찰에 송치하고 음주운전 혐의는 불송치 결정을 했다고 밝혔다.A 씨는 지난 9월 14일 오전 0시 30분경 인천시 중구 신흥동의 한 도로에서 술을 마신 상태로 차량을 몰다가 중앙분리대를 들이받고 도주한 혐의를 받고 있다.A 씨는 사고를 내고 당일 새벽 경찰관의 전화를 받고 뒤늦게 경찰서에 출석했지만 음주 측정을 받지 않고 귀가했다.이후 경찰서 안에서 A 씨와 관련된 소문이 퍼졌고 A 씨는 오후에 음주 측정을 받았다. 하지만 음주사고를 내고 10시간이 지난 상태여서 혈중알코올농도 수치가 정상으로 나왔다.경찰은 A 씨를 대상으로 2개월간 ‘위드마크’ 공식을 적용해 수사를 진행했다. 위드마크 공식은 마신 술의 농도, 음주량, 체중, 성별 등을 고려해 시간 경과에 따른 혈중알코올농도를 역추산하는 수사 기법이다.A 씨는 경찰 조사에서 소주와 맥주를 마시고 운전한 사실을 인정했고 경찰도 회식 장소 내 폐쇄회로(CC)TV를 통해 그의 음주 장면을 확인했다. 하지만 위드마크 공식을 적용해 추정한 사고 당시 A 씨의 혈중알코올농도는 처벌 기준인 0.03%를 넘지 않았다.경찰 관계자는 “피의자는 술을 마시고 운전한 사실은 인정했지만 사고 당시 측정된 혈중알코올농도 수치가 없어 수사가 오래 걸렸다”며 “결국 증거 불충분으로 혐의없음 처분을 할 수밖에 없었다”고 말했다.인천경찰청 감찰계는 A 씨를 경찰서로 소환한 후 음주 측정을 하지 않고 귀가시킨 중부서 교통조사팀 소속 경사 B 씨를 최근 직무 유기 혐의로 불구속 입건했다. 또 B 씨에게 “한번 봐 달라”며 음주 측정을 하지 말아 달라고 부탁한 중부서 경감 C 씨도 같은 혐의로 입건했다.B 씨와 C 씨는 같은 경찰서에서 근무하며 서로 알고 지낸 사이였으며 C 씨는 A 씨가 당시 근무한 부서의 팀장이었다.경찰 조사결과 B 씨는 A 씨가 사고 당일 소환된 후 C 씨에게 먼저 전화를 걸어 “부하직원이 조사받고 있다”고 알린 것으로 밝혀졌다.경찰 관계자는 “A 씨의 사고 후 미조치 사건과 별도로 다른 경찰관들을 직무 유기 혐의로 계속 수사하고 있다”며 “직무 유기 혐의와 관련해서는 확인할 부분이 많이 시간이 더 걸릴 예정”이라고 말했다.최재호 동아닷컴 기자 cjh1225@donga.com