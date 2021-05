“동료교수가 성폭행, 학교는 덮기 급급”…실명 밝힌 피해교수의 호소

기사와 직접적 관련 없는 참고사진. ⓒGettyImagesBank

사진=청와대 국민청원 게시판 캡처



대구의 한 대학교수가 청와대 국민청원 게시판에 실명을 밝히며 동료 교수에게 성폭행당했다는 글을 올렸다. 피해 교수는 대학 측이 사건을 제대로 조사하지 않고 덮으려고만 한다고 주장했다.A 교수는 12일 ‘OO대가 강간을 덮으려 합니다’라는 제목의 청원 글을 올렸다. 당초 A 교수는 실명과 함께 학교 이름도 공개했지만, 청원 게시판 관리자는 ‘국민 청원 요건에 위배된다’며 익명 전환했다.A 교수는 청원 글에서 “같은 대학교 동료로 같은 센터에 근무하던 B 교수에게 강간을 당했다”며 “여자로서 죽기보다 수치스러운 일이지만 용기를 내 실명을 공개한다”고 밝혔다.그는 “얼마 전까지 부총장이던 C 교수에게 분리조치를 해달라고 호소했으나 저에게 돌아온 말은 ‘시끄럽게 하려면 나가라’는 것이었다”며 “그 이후로 오히려 저를 내쫓으려고 보직을 없애고 회의에 부르지 않는 등 업무에서 배제했다”고 폭로했다.A 교수에 따르면 사건은 지난 2019년 6월 발생했다. A 교수는 피해 사실이 알려질까 걱정돼 쉬쉬했지만 B 교수의 지속적인 성추행에 참다못해 지난해 9월 학교 측에 알렸다. 당시 부총장이었던 C 교수는 오히려 B 교수를 두둔하며 ‘조용히 했으면 좋겠다, 증거를 가지고 있느냐’는 식으로 A 교수를 몰아붙였다.결국 A 교수는 지난 2월 B 교수와 C 교수를 각각 성폭행과 강요 혐의로 고소했다.B 교수는 성폭행 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다.경찰은 고소인과 피고소인을 불러 조사를 마친 상태다. 다만, 양측 주장이 첨예하게 대립해 참고인 조사와 대질 조사 등을 추가 진행할 방침이다.이 사건과 관련해 대학 측은 경찰 조사와는 별도로 교내 양성평등센터에서 A 교수의 주장에 대해 사실관계를 확인한 뒤 조치를 취할 예정이다.해당 청원은 이날 오후 9시 20분 기준 14만1000여 명의 동의를 얻었다.장연제 동아닷컴 기자 jeje@donga.com