한미일 외교장관, 인태지역 소형모듈원자로 도입 협력각서 체결

한국과 미국, 일본 3국이 7일(현지 시간) 인도태평양 지역 국가에 소형모듈원자로(SMR)를 도입하기 위한 협력각서(MOC)를 체결했다.
외교부는 이날 조현 외교부 장관이 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 계기로 튀르키예 앙카라에서 마르코 루비오 미국 국무장관 및 모테기 도시미쓰 일본 외무대신을 만나 “한반도 문제, 안보협력 및 지역·글로벌 정세, 경제안보 협력 등에 대해 논의했다”며 이같이 밝혔다.
미국 국무부는 이번 MOC에 대해 “민간 원자력 분야에서 각각의 강점을 지닌 3국이 각국 원자력 산업 간 상호 이익이 되는 협력을 장려할 수 있는 기회”라며 “이 협력 체계는 프로젝트 개발 위험을 줄이고, 규모의 경제를 달성하며, 민간 투자를 촉진하고, 인허가 절차를 간소화하는 것을 목표로 한다”고 설명했다.
한미일 외교장관은 이날 한반도 정세에 대한 평가도 공유했다. 외교부는 “3국 장관들은 북한의 불법 사이버 활동 대응을 포함, 대북정책 관련 긴밀한 공조를 유지해 나가기로 했다”며 “한반도 비핵화 원칙을 견지하는 가운데, 대화와 외교를 통한 한반도 평화‧안정 유지 노력을 지속해 나가기로 했다”고 밝혔다.
외교부는 또 이들이 “경제안보 협력이 한미일 협력의 중요한 축이라는 점을 재확인했다”고 전했다. 외교부는 “3국 장관은 원자력, 인공지능(AI), 양자기술 등 분야에서의 그간의 성과를 토대로 앞으로도 실질 협력을 더욱 심화해 나가기로 했다”고 말했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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